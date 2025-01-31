Белгородец рассказал, почему его «засунули» в танк, когда он стал замгубернатора

«После Шебекино мы поехали в центральное управление МЧС в Белгороде. Там принимают звонки, отслеживают непосредственно происшествия. Они всё знают по городу. Там же у некоторых сотрудников есть специальная задача — включать сирену по городу. Мы поехали в пожарную часть, посмотрели на работу сотрудников. Мне показали, как выдвигается лестница, дали опробовать, каково тушить возгорания с помощью пожарного рукава. Всё ради меня, это было показательное выступление. Показали оборудование, нарядили в спецодежду, я в ней походил. Было удивление, что форма такая весьма увесистая, а люди на метров пятнадцать залазят в ней, хотя там шаг лево или шаг вправо — и всё. Всё ходуном ходит».