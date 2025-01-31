Белгородец рассказал, почему его «засунули» в танк, когда он стал замгубернатора

Posted 31 января, 14:22
Published 31 января, 14:22
Modified 31 января, 14:24
Updated 31 января, 14:24
В день дублёра Кирилл Ковальский выступал в роли замгубернатора по региональной безопасности, которым в правительстве Белгородской области является Сергей Дядькин. Сам белгородец учится на третьем курсе в юридическом институте НИУ «БелГУ» на направлении правового обеспечения нацбезопасности.
По словам Кирилла, Сергея Дядькина он запомнил так:
«Мужчина серьёзный, ответственный, много чего знающий, опытный».
Кирилл принимал участие в нескольких ключевых мероприятиях. Он посетил Шебекино, где ознакомился с мерами безопасности, принимаемыми в регионе. Он лично узнал, как работают структуры, отвечающие за защиту населения.
Кроме того, белгородец участвовал в заседаниях и обсуждениях, где поднимались важные вопросы, касающиеся восстановления жилья и безопасности. Он заявил, что это помогло ему лучше понять, как работает система региональной безопасности.
Посещение Шебекино стало для Кирилла, как сам говорит, одним из самых запоминающихся моментов. Он увидел, как специалисты работают в условиях реальных угроз. Это произвело на него впечатление. Студент в разговоре с нашей журналисткой признался, что, по его мнению, работа в таких условиях требует не только профессионализма, но и мужества, т. к. сотрудники рискуют жизнями.
— Большая нагрузка?
«Ну конечно. Мы приехали после ночи, рабочей ночи. У нас было сперва заседание оперштаба, а потом, в девять часов, заседание правительства. Также был там. Уже после я ехал в расположение „Барса“, „Орлана“. Мужчины из терробороны заслуживают уважения и благодарности. Это отчаянные люди, мужественные, идут на риск».
Кирилл общался с сотрудниками МЧС, наблюдал за работой дежурной части, где управляют действиями в экстренных ситуациях. Дублёр Сергея Дядькина поделился тем, что искренне впечатлён автоматизмом работы службы и сотрудников, потому что, по его мнению, слаженная работа всех структур — это одно из главных умений, которые важны для быстрой реакции и предотвращения ЧС.
«Мы посмотрели на организацию безопасности Шебекинского городского округа. Там предпринимаются действия по ликвидации беспилотных летательных аппаратов. Также посмотрели на степень повреждённости домовладений — что уже сделано, отремонтировано, восстановлено».
— Увидеть собственными глазами последствия обстрелов, каково это было?
«Тревожно. Живём в такое время, когда мы уже свыклись, конечно, но к такому привыкать нельзя. Уже как-то не слышно, когда по нам стреляют, когда по ним. Что-то не разберёшь. Я живу от Шебекино, наверное, в километрах 10-15. Понимание того, что и соседи страдают, тоже тревожно».
— В каких мероприятиях ты ещё участвовал? Что происходило?
«После Шебекино мы поехали в центральное управление МЧС в Белгороде. Там принимают звонки, отслеживают непосредственно происшествия. Они всё знают по городу. Там же у некоторых сотрудников есть специальная задача — включать сирену по городу. Мы поехали в пожарную часть, посмотрели на работу сотрудников. Мне показали, как выдвигается лестница, дали опробовать, каково тушить возгорания с помощью пожарного рукава. Всё ради меня, это было показательное выступление. Показали оборудование, нарядили в спецодежду, я в ней походил. Было удивление, что форма такая весьма увесистая, а люди на метров пятнадцать залазят в ней, хотя там шаг лево или шаг вправо — и всё. Всё ходуном ходит».
— А на собственном опыте?
«Опасно, немножко тревожно было бы мне, если бы я залез туда. Сами ребята говорят, мол, даже внимание не обращаем. Взлетели — и взлетели, уже не помнят. Всё отлажено у них. Потом поехали в городское управление пожарно-спасательной части. Показали оборудование, рассказали, какие у них есть задачи, какой тренировочный полигон есть. Все атрибуты показали, какие имеются. Непосредственно показали, как отслеживаются все ситуации, какие проблемы есть. Насыщенный график был. Я даже не успевал за временем смотреть. После поехали в учебный центр МЧС».
Далее Кирилл Ковальский рассказал, что удалось побывать в отделении, которым принимаются звонки по номеру 112. Он поделился, что там же присутствуют медики и взрывотехники. Однако, пояснил молодой человек, их работа направлена на боеприпасы времён Второй мировой войны. Поэтому далее ему рассказали, что также есть спасательные службы, которые помогают уже от Минобороны.
«Кинологическая служба есть, с собачками пообщались немножко. Показали учебные классы, как проводят время отдыха. Всё на хорошем уровне у них, уютно, отметил я для себя. Потом мы посетили отдел, который обеспечивает безопасность на воде. Далее — управление УМВД по городу Белгород. Показали работу дежурной части, пообщался с начальником полиции», — продолжил Кирилл.
Дублёр заявил, что с ним они общались на одном дыхании, т. к. по образованию у него всё же связано с данной деятельностью. И уже после этого «делегация» отправилась в новое место в Белгородской области.
«Усадили в симулятор управления танком. Интересно было. Засунули меня в эту кабину, надели шлем. Конечно, непривычно. Было бы немного попроще управлять… Непривычно, пока нащупаешь рычаги».
Также парень рассказал, что МЧС, когда идёт обстрел, занимается быстрой отработкой, в том числе информации, которую потом докладывают губернатору. Впечатлился Кирилл Ковальский ещё раз работой тех, кто отвечает за систему оповещения населения:
«Когда включается сирена, можно включить её в каждом здании. Сотрудники могут в любой дом подключить, полностью могут всю область, могут какой-то район, могут какой-то дом, какой-то квартал подключить. То есть это контроль полный, вот это для меня было удивительно. Нужно многое запомнить и не допустить ошибку».
— Как оно прошло?
«Заслушали докладчиков, глав муниципалитетов, в рабочем режиме. Всё слаженно, ответственно. Все были готовы, у всех была информация, все овладели. Общались по поводу восстановления жилья. Вопросы непосредственно были. О реальных и возможных рисках. И сами дублёры тоже вникали, изучали информацию, готовились. К слову о вопросе о „прилётах по шапкам“. Я думаю, если прилетает, значит заслуженно. Значит не доработали. И, если меня что-то интересовало, то я напрямую спрашивал у самого куратора — мне всё разъясняли».