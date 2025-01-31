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Posted 31 января, 14:08

Published 31 января, 14:08

Modified 31 января, 14:10

Updated 31 января, 14:10

Белгородец напал с ножом на сотрудника

Белгородец проник в закрытую гостиницу и чуть не убил охранника

31 января 2025, 14:08
Фото: 1MI. Белгородец напал с ножом на сотрудника
Сюжет
Новости Белгорода
Жителя областного центра обвиняют в покушении на убийство: он чуть не убил сотрудника службы безопасности, поймавшего его в закрытой гостинице.

Как сообщили в региональном следкоме, 29 января житель областного центра находился на закрытой и охраняемой территории гостиницы, когда его остановил охранник.

Сотрудник службы безопасности посадил нарушителя в служебный автомобиль, где 46-летний задержанный напал с ножом на пострадавшего. Охранник начал активно сопротивляться, что спасло ему жизнь: медики вовремя оказали ему медпомощь, а нарушителя задержали.

Белгородцу уже предъявили обвинение и поместили его под стражу. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

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