Белгородец проник в закрытую гостиницу и чуть не убил охранника

Posted 31 января, 14:08
Published 31 января, 14:08
Modified 31 января, 14:10
Updated 31 января, 14:10
Как сообщили в региональном следкоме, 29 января житель областного центра находился на закрытой и охраняемой территории гостиницы, когда его остановил охранник.
Сотрудник службы безопасности посадил нарушителя в служебный автомобиль, где 46-летний задержанный напал с ножом на пострадавшего. Охранник начал активно сопротивляться, что спасло ему жизнь: медики вовремя оказали ему медпомощь, а нарушителя задержали.
Белгородцу уже предъявили обвинение и поместили его под стражу. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.