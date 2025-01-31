Белгородец проник в закрытую гостиницу и чуть не убил охранника

Сотрудник службы безопасности посадил нарушителя в служебный автомобиль, где 46-летний задержанный напал с ножом на пострадавшего. Охранник начал активно сопротивляться, что спасло ему жизнь: медики вовремя оказали ему медпомощь, а нарушителя задержали.