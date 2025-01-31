Авито обошел VK в топе ИТ-работодателей России по версии HeadHunter

В категории ИТ-компаний первым идет Яндекс, а вот дальше по сравнению с 2023 годом произошли значительные изменения. Компания Авито заняла 2 место в топе лучших ИТ-работодателей по версии ежегодного рейтинга HeadHunter, прибавив 3 позиции к прошлому году. Сервис бесплатных объявлений опередил в рейтинге VK, Контур и Ozon. Кроме того, Авито стал четвертым самым популярным местом работы для ИТ-специалистов по версии соискателей.