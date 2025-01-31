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Posted 31 января, 12:46

Published 31 января, 12:46

Modified 31 января, 12:50

Updated 31 января, 12:50

Авито обошел VK в топе ИТ-работодателей России по версии HeadHunter

Авито обошел VK в топе ИТ-работодателей России по версии HeadHunter

31 января 2025, 12:46
Фото: Изображение Midjourney.
Опубликованы результаты за 2024 год.

HeadHunter публикует свой ежегодный рейтинг работодателей. Всего в исследовании приняли участие 1729 фирм, из них финалистами в категории «Крупнейшие компании» (от 5000 сотрудников) стали 152. Результаты рейтинга сформированы по итогам опроса 686 тысяч соискателей.

В категории ИТ-компаний первым идет Яндекс, а вот дальше по сравнению с 2023 годом произошли значительные изменения. Компания Авито заняла 2 место в топе лучших ИТ-работодателей по версии ежегодного рейтинга HeadHunter, прибавив 3 позиции к прошлому году. Сервис бесплатных объявлений опередил в рейтинге VK, Контур и Ozon. Кроме того, Авито стал четвертым самым популярным местом работы для ИТ-специалистов по версии соискателей.

Итоговый результат сформирован из трех этапов оценки, каждая из которых имеет свой вес: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос соискателей hh.ru.

Ранее Авито был включен в список лучших работодателей для студентов по версии FutureToday, а в 2024 году Авито получил платиновый статус работодателя Forbes и высшую оценку от РБК. Changellenge также признал Авито лучшей компанией в категории «Маркетплейсы и Ecommerce».

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Работодатель#Список#Белгород#Авито
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