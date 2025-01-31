Аналитики Авито рассказали о горнолыжных предпочтениях белгородцев

Сейчас горнолыжный сезон в России в разгаре: продажи экипировки для катания в январе выросли на 32% по сравнению с предыдущим месяцем. Ботинки и крепления покупали на 55% чаще, лыжи — на 48% чаще, а лыжные палки — на 46%. Также на 15% выросли продажи сноубордов, и на 11% — защиты и экипировки.

«По данным аналитиков Авито, товары для зимних видов спорта входят в топ-3 самых востребованных спортивных категорий на платформе. Хорошие предложения быстро находят покупателей: каждый четвертый сноуборд продается в среднем за два дня, такая же доля лыж — за 11 дней», — рассказал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в Авито.