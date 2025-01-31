Аналитики Авито рассказали о горнолыжных предпочтениях белгородцев

Posted 31 января, 12:50
Published 31 января, 12:50
Modified 31 января, 12:52
Updated 31 января, 12:52
Выяснилось, что подобный отдых нравится 41% опрошенных, большинство предпочитает лыжи, но не испытывает неприязни к сноубордистам. При этом каждый пятый из тех, кто занимается горнолыжным спортом и покупает свое снаряжение, планирует потратить на снаряжение в этом сезоне до 15 000 рублей. Эти и другие тренды обсудили на паблик-токе Авито на Розе Хутор.
Сейчас горнолыжный сезон в России в разгаре: продажи экипировки для катания в январе выросли на 32% по сравнению с предыдущим месяцем. Ботинки и крепления покупали на 55% чаще, лыжи — на 48% чаще, а лыжные палки — на 46%. Также на 15% выросли продажи сноубордов, и на 11% — защиты и экипировки.
«По данным аналитиков Авито, товары для зимних видов спорта входят в топ-3 самых востребованных спортивных категорий на платформе. Хорошие предложения быстро находят покупателей: каждый четвертый сноуборд продается в среднем за два дня, такая же доля лыж — за 11 дней», — рассказал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в Авито.
На паблик-токе, который проходил в рамках «РозаФеста» на горном курорте Роза Хутор, Сергей рассказал, что по данным за последние два года, самые популярные бренды сноубордов — Burton, Jones, Nidecker, среди лыж пользователи предпочитают Fisher, HEAD, ATOMIC. В целом чаще покупают именно новые товары для спорта: доля в общем объеме продаж — 65% против 35% покупок в ресейл-сегменте.
Согласно опросу, при выборе снаряжения россияне в основном опираются не на бренд, а на качество и надежность снаряжения (57%), его удобство и комфорт (51%), а также стоимость (41%). Примечательно, что женщины чаще мужчин обращают внимание на рекомендации и отзывы (26% против 19%), а мужчины — на бренд (10% против 8% женщин). Молодежи важнее других возрастных групп дизайн и эстетика экипировки (15%), а также экологичность материалов, из которых она изготовлена (10%).
Лыжи или сноуборд
Четверть (26%) россиян больше симпатизируют горные лыжи, а на сноуборде катаются или собираются научиться 19% опрошенных. Примечательно, что только 5% лыжников не любят сноубордистов, а 3% сноубордистов не любят лыжников. Однако 37% не испытывают неприязни к «оппонентам» по склону, из них 9% катаются и на лыжах, и на сноуборде.
В целом 41% россиян регулярно посещают горнолыжные курорты, причем 16% ездят каждый год, а 11% — еще чаще. Несколько таких поездок за год в основном успевают совершить респонденты 18-24 лет (15%).
Подготовка к сезону
44% россиян предпочитают покупать горнолыжное снаряжение, а 42% его арендуют. Из тех, у кого есть своя экипировка, 6% обновляют ее каждый год, 15% — раз в 2-5 лет, 7% — раз в 6-10 лет, а 5% используют ее еще дольше — чаще это мужчины (6%).
В этом сезоне из тех, кто занимается горнолыжным спортом и покупает свое снаряжение, 21% опрошенных собираются потратить на горнолыжное оборудование до 15 000 рублей. От 15 001 до 25 000 рублей — 17%, от 25 001 до 50 000 рублей — 13%, от 50 001 до 70 000 рублей — 8%, и столько же — еще больше.