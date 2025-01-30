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Posted 30 января, 12:56

Published 30 января, 12:56

Modified 30 января, 12:58

Updated 30 января, 12:58

Министр образования Милёхин ответил на предложение о белгородских выпускниках

«Жаль, что вы изучаете прессу»: Милёхин жёстко ответил директору «Аллнекс Белгород»

30 января 2025, 12:56
Фото: 1MI.

Министр образования Милёхин ответил на предложение о белгородских выпускниках

Оксана Косицина предложила меру поддержки в отношении детей из Шебекинского округа. Милёхин ответил, что выпускникам уже помогают.

Гендиректор «Аллнекс Белгород» Оксана Косицина прислала отрывок из новости федеральных СМИ, в котором говорится о том, что детям из Курской области хотят позволить поступать в вузы без вступительных экзаменов. Ввести такую же меру Косицина попросила и в отношении детей из Шебекинского округа.

На её обращение ответил региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, «все подобные решения» приняты в отношении белгородских детей ещё в 2022 году.

«Два года наши дети имеют право поступать в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ, в особом формате. Нам очень жаль, что вы изучаете прессу и чужие инициативы вместо того, чтобы изучать, какие меры поддержки наших детей введены и действуют в регионе последние три года, прежде всего — в Шебекинском округе. Спасибо вам за понимание», — написал чиновник.

Это уже второй раз, когда в спор с гендиректором «Аллнекс Белгород» вступает чиновник. Ранее Косицина просила отправить жительниц Шебекинского округа на удалёнку. На это ей ответил бывший первый замгубернатора Дмитрий Гладский, который обратил внимание на «западноевропейских» владельцев её предприятия.

Косицина тогда утверждала, что чиновник уже в четвёртый раз позволил себе «оскорбительные заявления» в её адрес. Сам Гладский в конце 2024 года покинул белгородское правительство.

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