«Жаль, что вы изучаете прессу»: Милёхин жёстко ответил директору «Аллнекс Белгород»

Это уже второй раз, когда в спор с гендиректором «Аллнекс Белгород» вступает чиновник. Ранее Косицина просила отправить жительниц Шебекинского округа на удалёнку. На это ей ответил бывший первый замгубернатора Дмитрий Гладский, который обратил внимание на «западноевропейских» владельцев её предприятия.