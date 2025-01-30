Выброшенные опасные отходы белгородской медорганизации оказались не опасными?

Posted 30 января, 11:06
Published 30 января, 11:06
Modified 30 января, 11:08
Updated 30 января, 11:08
Сообщение о том, что одна из медорганизаций допустила нарушение, опубликовали на сайте ЦЭБа. Журналисты Бел.Ру выяснили подробности. Как нам сообщил регоператор, факт выброса медицинских отходов зафиксировала на своём полигоне компания «Флагман» в ноябре прошлого года. Об этом фирма сразу сообщила регоператору. Отходы принадлежали Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского.
Как сообщили в ЦЭБ, на полигоне ТКО отдельные пакеты сильно разорвались, и маркировка не читалась. Отсутствие обозначений и вызвало вопросы у сотрудников полигона. Позже стало известно, что отходы прошли обеззараживание аппаратным способом в медорганизации и в соответствии с СапПиНом уже относятся к классу А, на которые распространяются требования к обращению с ТКО.
Именно эти обеззараженные отходы поместили в маркированные пакеты с наименованием организации, адреса и даты обеззараживания. Таким образом в ЦЭБ отметили, что медорганизация в данном случае не нарушила законодательство. Также по запросу регоператора медучреждение предоставило договор на оказание услуг по обращению с медотходами и их паспорта.
Вместе с тем полигоны проинформированы о необходимости аккуратного разрыва пакетов, чтобы в дальнейшем на них можно было идентифицировать надпись. При этом в ЦЭБ отметили, что ранее фактов по выбросу медотходов на полигоны ТКО в регионе не было.