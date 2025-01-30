Выброшенные опасные отходы белгородской медорганизации оказались не опасными?

Как сообщили в ЦЭБ, на полигоне ТКО отдельные пакеты сильно разорвались, и маркировка не читалась. Отсутствие обозначений и вызвало вопросы у сотрудников полигона. Позже стало известно, что отходы прошли обеззараживание аппаратным способом в медорганизации и в соответствии с СапПиНом уже относятся к классу А, на которые распространяются требования к обращению с ТКО.