ВС РФ поставил точку в споре о страховых выплатах за попавшее под обстрел имущество

Это дело стало знаковым для страхового рынка. Эксперты отмечают, что решение Верховного суда задаст прецедент для рассмотрения аналогичных споров. Мария Краснова, партнёр адвокатского бюро КИАП, подчеркнула, что ключевым фактором является формулировка страхового покрытия в договоре. Если в него включены риски, связанные с противоправными действиями третьих лиц, суды чаще встают на сторону страхователей. Однако она отметила, что страховщики уже начали пересматривать свои условия и исключать из договоров риски, связанные с атаками БПЛА и обстрелами.