ВС РФ поставил точку в споре о страховых выплатах за попавшее под обстрел имущество

Posted 30 января, 07:09
Published 30 января, 07:09
Modified 30 января, 07:11
Updated 30 января, 07:11
Верховный суд РФ подтвердил решение о взыскании с АО «СК „РСХБ-страхование“» 13,5 млн рублей в пользу белгородской компании ООО «Лафид», сообщают «Ведомости». Четыре нежилых здания предприятия пострадали в результате обстрела города Шебекино Белгородской области в ночь на 1 июня 2023 года.
Страховщик изначально отказался выплачивать компенсацию, ссылаясь на статью 964 ГК РФ, которая освобождает его от обязательств в случае ущерба, причинённого военными действиями. Однако компания «Лафид» настаивала на том, что обстрел не является военным действием, так как на территории Белгородской области не введено военное положение.
Кроме того, уголовное дело по факту повреждения имущества было возбуждено по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), что подтверждает противоправные действия третьих лиц.
О том, что история дошла до Верховного суда, стало известно в декабре 2024 года. На тот момент страховые компании отказывали в компенсациях, ссылаясь на «военные действия», которые не покрывает страховка. Однако в Белгородской области не действует военное положение.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию компании «Лафид», обязав страховщика выплатить компенсацию. Однако окружной суд отменил это решение, признав причиной ущерба военные действия. Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу, восстановил справедливость, подтвердив обязанность страховщика выплатить возмещение.
Это дело стало знаковым для страхового рынка. Эксперты отмечают, что решение Верховного суда задаст прецедент для рассмотрения аналогичных споров. Мария Краснова, партнёр адвокатского бюро КИАП, подчеркнула, что ключевым фактором является формулировка страхового покрытия в договоре. Если в него включены риски, связанные с противоправными действиями третьих лиц, суды чаще встают на сторону страхователей. Однако она отметила, что страховщики уже начали пересматривать свои условия и исключать из договоров риски, связанные с атаками БПЛА и обстрелами.
Илья Пасенко, старший юрист юридической компании a.t.Legal, уверен, что если высшая судебная инстанция выработает чёткую позицию, у страховщиков сократится количество поводов для отказа в выплатах. Это также снизит вероятность роста числа судебных разбирательств. Пасенко также подчеркнул, что для подтверждения факта военных действий ключевыми критериями остаются указ президента о введении военного положения в регионе и присутствие на его территории иностранных вооружённых сил, действующих по распоряжению официальных властей другого государства.
Партнёр юридической компании KLP Legal Руслан Чермит считает, что ВС подошёл к статье 964 ГК слишком формально, связав освобождение страховщиков от выплат только с официальным введением военного положения. По его мнению, это не отражает суть нормы, которая требует чёткого согласования страховых рисков сторонами. Он отметил, что такие условия напрямую влияют на размер страховых премий, а страховщики могут вовсе отказаться от покрытия подобных рисков.