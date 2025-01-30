В оперштабе уточнили последствия страшной трагедии под Белгородом с двумя погибшими

Posted 30 января, 06:41
Published 30 января, 06:41
Modified 30 января, 06:43
Updated 30 января, 06:43
30 января ВСУ выпустили по Белгородской области 68 снарядов и 52 беспилотника. Под удар в общей сложности попали семь районов.
Страшная трагедия накануне произошла в Разумном. Там из-за атаки БПЛА на дом погибли женщина и двухлетий ребёнок. Отец семейства и 14-летний сын пострадали. Состояние подростка оценивают как средней степени тяжести, он остаётся в больнице.
О происшествии стало известно утром. Вся семья на момент атаки была дома. Первыми после случившегося на помощь пришли соседи. Очевидец рассказал, как из-под завалов доставали мальчика, а затем — погибшую женщину.
У пострадавшего подростка — минно-взрывная травма. У его отца — ожоги лица.
Известно, что дом семьи частично разрушен. Также в Белгородском районе в результате атак повреждено три автомобиля.
Последствия есть и в Валуйском округе. Там под удар попали три машины и здание предприятия. В Краснояружском районе повреждены два автомобиля, в Шебекинском округе — частный дом.
В Волоконовском и Прохоровском районах, а также в Грайворонском округе обошлось без разрушений и пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.