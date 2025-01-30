bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 06:41

Published 30 января, 06:41

Modified 30 января, 06:43

Updated 30 января, 06:43

Последствия атаки в Разумном

В оперштабе уточнили последствия страшной трагедии под Белгородом с двумя погибшими

30 января 2025, 06:41
Фото: «Мир Белогорья». Последствия атаки в Разумном

ВСУ выпустили по Белгородской области 68 снарядов и 52 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Самый серьёзный удар накануне принял на себя посёлок Разумное — там погибли мать и двухлетний ребёнок. Атакам подверглись ещё шесть районов. Что известно о последствиях?

30 января ВСУ выпустили по Белгородской области 68 снарядов и 52 беспилотника. Под удар в общей сложности попали семь районов.

Страшная трагедия накануне произошла в Разумном. Там из-за атаки БПЛА на дом погибли женщина и двухлетий ребёнок. Отец семейства и 14-летний сын пострадали. Состояние подростка оценивают как средней степени тяжести, он остаётся в больнице.

О происшествии стало известно утром. Вся семья на момент атаки была дома. Первыми после случившегося на помощь пришли соседи. Очевидец рассказал, как из-под завалов доставали мальчика, а затем — погибшую женщину.

У пострадавшего подростка — минно-взрывная травма. У его отца — ожоги лица.

Известно, что дом семьи частично разрушен. Также в Белгородском районе в результате атак повреждено три автомобиля.

Последствия есть и в Валуйском округе. Там под удар попали три машины и здание предприятия. В Краснояружском районе повреждены два автомобиля, в Шебекинском округе — частный дом.

В Волоконовском и Прохоровском районах, а также в Грайворонском округе обошлось без разрушений и пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сколько детей в Белгородской области погибли и пострадали от обстрелов в 2024 году?
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему в Белгороде было громко и где от обстрела горел храм?Беспилотник ударил по дому в Белгородской области, ещё два повреждены при обстрелеБелгородских школьников обучат правилам поведения при обстрелах и захвате заложников
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Разумное#Погибшие#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика