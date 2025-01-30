В Белгороде полковник полиции лишился звания за требование «компенсации»

Posted 30 января, 14:20
Published 30 января, 14:20
Modified 30 января, 14:22
Updated 30 января, 14:22
Вынесен приговор начальнику факультета Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина по делу о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Ранее сотруднику вуза сделали замечание. Это лишило его премий. Обвиняемый посчитал, что получил взыскание по вине подчинённого сотрудника. В связи с этим он потребовал от младшего по званию 150 тысяч рублей как компенсацию недополученной за год премии.
Суд приговорил сотрудника вуза к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, его лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов на два года. Также подсудимого оставили без звания «полковник полиции».
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, что в конце ноября появилась информация, что подрались якобы два начальника кафедр БелЮИ, один из участников потасовки получил травмы. Пострадавший обратился в больницу за медицинской помощью с ушибом головы и ссадиной под глазом. Полиция не раскрыла подробностей инцидента, а институт отказался комментировать произошедшее.
А в 2023 году декан факультета вымогал деньги у коллег за устранение орфографических ошибок в документации. За «решение проблемы» сотрудники платили до 150 тысяч рублей.