В Белгороде полковник полиции лишился звания за требование «компенсации»

Ранее сотруднику вуза сделали замечание. Это лишило его премий. Обвиняемый посчитал, что получил взыскание по вине подчинённого сотрудника. В связи с этим он потребовал от младшего по званию 150 тысяч рублей как компенсацию недополученной за год премии.