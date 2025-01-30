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Posted 30 января, 14:20

Published 30 января, 14:20

Modified 30 января, 14:22

Updated 30 января, 14:22

Сотруднику вуза назначили три года условно

В Белгороде полковник полиции лишился звания за требование «компенсации»

30 января 2025, 14:20
Фото: 1MI. Сотруднику вуза назначили три года условно

Суд в Белгороде вынес приговор сотруднику БелЮИ МВД

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Суд
Начальник факультета ранее получил замечание, из-за чего лишился премии. «Компенсацию» он решил потребовать со своего подчинённого, из-за чего история дошла до суда.

Вынесен приговор начальнику факультета Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина по делу о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Ранее сотруднику вуза сделали замечание. Это лишило его премий. Обвиняемый посчитал, что получил взыскание по вине подчинённого сотрудника. В связи с этим он потребовал от младшего по званию 150 тысяч рублей как компенсацию недополученной за год премии.

Суд приговорил сотрудника вуза к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, его лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов на два года. Также подсудимого оставили без звания «полковник полиции».

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, что в конце ноября появилась информация, что подрались якобы два начальника кафедр БелЮИ, один из участников потасовки получил травмы. Пострадавший обратился в больницу за медицинской помощью с ушибом головы и ссадиной под глазом. Полиция не раскрыла подробностей инцидента, а институт отказался комментировать произошедшее.

А в 2023 году декан факультета вымогал деньги у коллег за устранение орфографических ошибок в документации. За «решение проблемы» сотрудники платили до 150 тысяч рублей.

В Белгороде подрались два начальника кафедр юридического института?
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#Анна Селищева#Общество#Суд#Новости Белгорода#Белюи#Белгород
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