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Posted 30 января, 14:52

Published 30 января, 14:52

Modified 30 января, 14:54

Updated 30 января, 14:54

В Белгороде приостановили действие частного пансионата

Суд приостановил работу частного дома престарелых в Белгороде

30 января 2025, 14:52
Фото: 1MI. В Белгороде приостановили действие частного пансионата
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Новости Белгорода
Причиной стало нарушение санитарных норм. Представитель юрлица с нарушениями согласился.

Октябрьский районный суд Белгорода принял решение приостановить деятельность частного дома престарелых ООО «Забота и уют» на 90 суток. Причиной стали серьёзные нарушения, выявленные в ходе проверки прокуратурой.

В учреждении не были выполнены требования санитарных норм, что угрожало безопасности и здоровью проживающих там граждан.

Среди нарушений:

  • отсутствие санузлов, оборудованных для инвалидов,
  • переполненные жилые комнаты,
  • недостаточное количество постельного белья и несанкционированное размещение уборочного инвентаря,
  • уборка помещений не соответствовала требованиям.

Представители учреждения признали свою вину и пообещали устранить все выявленные недостатки.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Ранее в частном пансионате «Близкие люди» пенсионеров госпитализировали после массового заболевания, вызванного нарушениями санитарных норм. Недочёты выявили и в в частном пансионате ООО «Забота и уют».

После этого власти решили создать специальную комиссию по проверке частных пансионатов для пожилых. В неё войдут представители различных органов, включая минздрав, минсоцзащиты, прокуратуру и МЧС. Основная цель — выявить нарушения, оказать помощь пострадавшим и предложить решения для улучшения ситуации. Результаты работы комиссии будут представлены через три недели.

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В 2024 году в Белгородской области выявили многочисленные нарушения в частных пансионатах для пожилых людей. В 2025-м контролирующие органы обещали провести проверки этих учреждений, чтобы оценить состояние защиты прав граждан в сфере социального обслуживания. Уполномоченный по правам человека региона Жанна Киреева также подчеркнула необходимость внесения законодательных инициатив по этому вопросу.

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#Анна Селищева#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Дом престарелых#Пансионат
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