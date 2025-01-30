Суд приостановил работу частного дома престарелых в Белгороде

В 2024 году в Белгородской области выявили многочисленные нарушения в частных пансионатах для пожилых людей. В 2025-м контролирующие органы обещали провести проверки этих учреждений, чтобы оценить состояние защиты прав граждан в сфере социального обслуживания. Уполномоченный по правам человека региона Жанна Киреева также подчеркнула необходимость внесения законодательных инициатив по этому вопросу.