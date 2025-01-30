Суд приостановил работу частного дома престарелых в Белгороде

Posted 30 января, 14:52
Published 30 января, 14:52
Modified 30 января, 14:54
Updated 30 января, 14:54
Октябрьский районный суд Белгорода принял решение приостановить деятельность частного дома престарелых ООО «Забота и уют» на 90 суток. Причиной стали серьёзные нарушения, выявленные в ходе проверки прокуратурой.
В учреждении не были выполнены требования санитарных норм, что угрожало безопасности и здоровью проживающих там граждан.
Среди нарушений:
Представители учреждения признали свою вину и пообещали устранить все выявленные недостатки.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее в частном пансионате «Близкие люди» пенсионеров госпитализировали после массового заболевания, вызванного нарушениями санитарных норм. Недочёты выявили и в в частном пансионате ООО «Забота и уют».
После этого власти решили создать специальную комиссию по проверке частных пансионатов для пожилых. В неё войдут представители различных органов, включая минздрав, минсоцзащиты, прокуратуру и МЧС. Основная цель — выявить нарушения, оказать помощь пострадавшим и предложить решения для улучшения ситуации. Результаты работы комиссии будут представлены через три недели.
В 2024 году в Белгородской области выявили многочисленные нарушения в частных пансионатах для пожилых людей. В 2025-м контролирующие органы обещали провести проверки этих учреждений, чтобы оценить состояние защиты прав граждан в сфере социального обслуживания. Уполномоченный по правам человека региона Жанна Киреева также подчеркнула необходимость внесения законодательных инициатив по этому вопросу.