Везде сменят? Кто стал новым гендиректором компаний белгородского «Приосколья»

В январе в структурах АО «Приосколье» сменилось два генеральных директора. Ими стали Татьяна Демяненко и Сергей Феськов. Второй, согласно данным ЕГРЮЛ, возглавил почти все основные компании группы «Приосколье». Кроме того, Феськов уже является учредителем ООО «Белинвест», «АгроТрейд» и фирмы «Инвесттрейд».