Везде сменят? Кто стал новым гендиректором компаний белгородского «Приосколья»

Posted 30 января, 09:04
Published 30 января, 09:04
Modified 30 января, 09:07
Updated 30 января, 09:07
В январе в структурах АО «Приосколье» сменилось два генеральных директора. Ими стали Татьяна Демяненко и Сергей Феськов. Второй, согласно данным ЕГРЮЛ, возглавил почти все основные компании группы «Приосколье». Кроме того, Феськов уже является учредителем ООО «Белинвест», «АгроТрейд» и фирмы «Инвесттрейд».
Управляющий партнёр юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников рассказал Бел.Ру, что видит в этом несколько «странностей». Во-первых, по данным того же ЕГРЮЛ, Феськов ранее не владел каким-либо реальным бизнесом, имеющим обороты.
Во-вторых, подобные крупные покупки чаще всего совершаются с привлечением кредитных средств, но в реестрах нет информации о залогах долей или акций Феськова в пользу каких-либо банков.
«Отсюда можно сделать предположение, что продажа состоялась на скрыто аффилированное к бывшим акционерам лицо. Или это всё же настоящая продажа с индивидуальным условиям покупки на номинальное лицо, чтобы не афишировать и не привязывать к сделке настоящего покупателя. Все это стыкуется с известными событиями вокруг бывшего владельца агрохолдинга», — считает Валежников.
Под «известными событиями» он подразумевает уголовное дело против бенефициара компании Геннадия Бобрицкого. Ему удалось сбежать из-под домашнего ареста, сейчас бизнесмен находится в розыске.