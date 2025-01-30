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Posted 30 января, 09:04

Published 30 января, 09:04

Modified 30 января, 09:07

Updated 30 января, 09:07

Ростовчанин Сергей Фиськов возглавил шесть структур агрохолдинга «Приосколье»

Везде сменят? Кто стал новым гендиректором компаний белгородского «Приосколья»

30 января 2025, 09:04
Фото: Изображение Midjourney.

Ростовчанин Сергей Фиськов возглавил шесть структур агрохолдинга «Приосколье»

Сюжет
Эксклюзив
Смена руководства в «Приосколье» привлекла внимание общественности. Что может быть скрыто за кадровыми перестановками и кто они — новые гендиректоры?

В январе в структурах АО «Приосколье» сменилось два генеральных директора. Ими стали Татьяна Демяненко и Сергей Феськов. Второй, согласно данным ЕГРЮЛ, возглавил почти все основные компании группы «Приосколье». Кроме того, Феськов уже является учредителем ООО «Белинвест», «АгроТрейд» и фирмы «Инвесттрейд».

Управляющий партнёр юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников рассказал Бел.Ру, что видит в этом несколько «странностей». Во-первых, по данным того же ЕГРЮЛ, Феськов ранее не владел каким-либо реальным бизнесом, имеющим обороты.

Во-вторых, подобные крупные покупки чаще всего совершаются с привлечением кредитных средств, но в реестрах нет информации о залогах долей или акций Феськова в пользу каких-либо банков.

«Отсюда можно сделать предположение, что продажа состоялась на скрыто аффилированное к бывшим акционерам лицо. Или это всё же настоящая продажа с индивидуальным условиям покупки на номинальное лицо, чтобы не афишировать и не привязывать к сделке настоящего покупателя. Все это стыкуется с известными событиями вокруг бывшего владельца агрохолдинга», — считает Валежников.

Под «известными событиями» он подразумевает уголовное дело против бенефициара компании Геннадия Бобрицкого. Ему удалось сбежать из-под домашнего ареста, сейчас бизнесмен находится в розыске.

Что-то происходит. В структурах «Приосколья» сменили директоров
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Агрохолдинг#Продажа#Бизнес#Россия#Эксклюзив#Приосколье#Акционеры#Сергей Феськов
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