Стало известно, какие остановки в Белгороде отремонтируют

Posted 30 января, 07:30
Published 30 января, 07:30
Modified 30 января, 07:31
Updated 30 января, 07:31
Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на вопрос горожанина о состоянии остановочного павильона «Островского» на улице Попова. Местный житель поинтересовался, когда восстановят остекление и крышу конструкции. Градоначальник сообщил, что ремонт будет завершён до 7 февраля.
В городе продолжается системная работа по восстановлению и модернизации остановочных комплексов. Уже начался ремонт остановок на улице Щорса, закуплены материалы для восстановления 18 прозрачных ограждающих конструкций и декоративных облицовочных элементов на ещё 17 павильонах.
Кроме того, в Белгороде идёт процедура закупки новых навесов. До конца года планируется установить 111 современных остановочных комплексов. В частности, на улице Богдана Хмельницкого появится 17 новых павильонов, на Корочанской — 16, на Волчанской — 22, а на Красноармейской — пять. Все работы планируют завершить в течение 2025 года.
Напомним, что эти остановочные павильоны будут оснащены электронными табло, видеокамерами, USB-разъёмами и подсветкой. Навесы выполнят из прочных материалов и оформят в стилистике, напоминающей конструкции инженера В. Г. Шухова. Работы затронут 10 улиц города, включая Богдана Хмельницкого, Сумскую и Корочанскую.