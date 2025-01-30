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Posted 30 января, 07:30

Published 30 января, 07:30

Modified 30 января, 07:31

Updated 30 января, 07:31

Белгородские остановки скоро обновят

Стало известно, какие остановки в Белгороде отремонтируют

30 января 2025, 07:30
Фото: 1MI. Белгородские остановки скоро обновят

В Белгороде отремонтируют несколько автобусных остановок

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Новости Белгорода
В Белгороде до 7 февраля отремонтируют остановку «Островского» на улице Попова. Также в городе обновят 111 павильонов, работы завершат в 2025 году.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на вопрос горожанина о состоянии остановочного павильона «Островского» на улице Попова. Местный житель поинтересовался, когда восстановят остекление и крышу конструкции. Градоначальник сообщил, что ремонт будет завершён до 7 февраля.

В городе продолжается системная работа по восстановлению и модернизации остановочных комплексов. Уже начался ремонт остановок на улице Щорса, закуплены материалы для восстановления 18 прозрачных ограждающих конструкций и декоративных облицовочных элементов на ещё 17 павильонах.

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Кроме того, в Белгороде идёт процедура закупки новых навесов. До конца года планируется установить 111 современных остановочных комплексов. В частности, на улице Богдана Хмельницкого появится 17 новых павильонов, на Корочанской — 16, на Волчанской — 22, а на Красноармейской — пять. Все работы планируют завершить в течение 2025 года.

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Напомним, что эти остановочные павильоны будут оснащены электронными табло, видеокамерами, USB-разъёмами и подсветкой. Навесы выполнят из прочных материалов и оформят в стилистике, напоминающей конструкции инженера В. Г. Шухова. Работы затронут 10 улиц города, включая Богдана Хмельницкого, Сумскую и Корочанскую.

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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Валентин Демидов
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