Стало известно, какие остановки в Белгороде отремонтируют

Кроме того, в Белгороде идёт процедура закупки новых навесов. До конца года планируется установить 111 современных остановочных комплексов. В частности, на улице Богдана Хмельницкого появится 17 новых павильонов, на Корочанской — 16, на Волчанской — 22, а на Красноармейской — пять. Все работы планируют завершить в течение 2025 года.