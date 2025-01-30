«Скорая проехать не смогла»: аварийный мост и грязь портят жизнь белгородцам

Posted 30 января, 08:45
Published 30 января, 08:45
Modified 30 января, 08:45
Updated 30 января, 08:45
Жители улицы Полевой в Белгороде пожаловались на аварийное состояние моста. Только через него люди могут попасть к своим домам. Однако мост шатается, а машины заехать на него и вовсе не могут.
Перед Новым годом одной местной жительнице стало плохо, однако вызванная бригада медиков не смогла подъехать к дому из-за ненадёжного моста и обилия грязи. Из-за этого нести пациентку в транспорт пришлось соседям, но заняло это достаточно много времени.
Есть на улице и другие проблемы.
«У нас отсутствует центральная канализация, ближайшая точка центральной канализации в одном километре от нас, септики заполняются очень быстро, машины приезжать и скачивать септики отказываются из-за моста. Много лет обращаемся к вам, ответ один — финансирования нет. Либо перенаправляют на другие ведомства. Просили просыпать щебнем дорогу, сказали — не предусмотрено», — заключил белгородец.
Мэр Валентин Демидов ответил, что разом все проблемы решить не получится, но всё же немного обнадёжил.
«По направлениям поставил задачу проработать и внести предложения по выполнению работ, в том числе в рамках текущего содержания», — добавил градоначальник.