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Posted 30 января, 08:45

Published 30 января, 08:45

Modified 30 января, 08:45

Updated 30 января, 08:45

Белгородцы пишут, что «утопают» в грязи

«Скорая проехать не смогла»: аварийный мост и грязь портят жизнь белгородцам

30 января 2025, 08:45
Фото: 1MI. Белгородцы пишут, что «утопают» в грязи

Белгородцы с улицы Полевой просят решить многолетние проблемы

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Новости Белгорода
Белгородцы бьют тревогу из-за аварийного состояния моста, который затрудняет передвижение местных жителей. Также горожане жалуются на грязь и отсутствие центральной канализации.

Жители улицы Полевой в Белгороде пожаловались на аварийное состояние моста. Только через него люди могут попасть к своим домам. Однако мост шатается, а машины заехать на него и вовсе не могут.

Перед Новым годом одной местной жительнице стало плохо, однако вызванная бригада медиков не смогла подъехать к дому из-за ненадёжного моста и обилия грязи. Из-за этого нести пациентку в транспорт пришлось соседям, но заняло это достаточно много времени.

Есть на улице и другие проблемы.

«У нас отсутствует центральная канализация, ближайшая точка центральной канализации в одном километре от нас, септики заполняются очень быстро, машины приезжать и скачивать септики отказываются из-за моста. Много лет обращаемся к вам, ответ один — финансирования нет. Либо перенаправляют на другие ведомства. Просили просыпать щебнем дорогу, сказали — не предусмотрено», — заключил белгородец.

Мэр Валентин Демидов ответил, что разом все проблемы решить не получится, но всё же немного обнадёжил.

«По направлениям поставил задачу проработать и внести предложения по выполнению работ, в том числе в рамках текущего содержания», — добавил градоначальник.

Проблемы на улице Полевой в Белгороде
Проблемы на улице Полевой в Белгороде
Проблемы на улице Полевой в Белгороде . Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Город#Мост#Новости Белгорода#Грязь#Белгород#Валентин Демидов
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