Росстат оправдал крупные расходы на технику их отправкой в Белгород и Курск

Posted 30 января, 06:45
Published 30 января, 06:45
Modified 30 января, 08:50
Updated 30 января, 08:50
Чуть более 392 тысяч планшетов общей стоимостью 9,2 млрд рублей за последние 10 лет приобрели в Росстате для исследовательских работ. При этом большая часть закупленного до сих пор не открывалась, утверждают в Счётной палате.
Однако в Росстате заявили, что около 60 тысяч единиц техники они отправили властям Курской и Белгородской областей, а также новых российских регионов, узнали «Известия».
Тем не менее в Счётной палате уверены, что служба не может разумно тратить выделяемые им средства, поскольку большая часть планшетов, которые сейчас лежат на складе запечатанными, уже неактуальна для использования. Они устарели, а их долгое хранение могло привести к неисправностям.
Ранее распространился слух, будто Росстат планирует закупить ещё более 100 тысяч устройств на 7 млрд рублей, однако в службе эту информацию опровергли.
После случившегося у Росстата могут списать технику, а неиспользуемую — изъять.