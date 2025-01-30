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Posted 30 января, 06:45

Published 30 января, 06:45

Modified 30 января, 08:50

Updated 30 января, 08:50

В Росстате заявили о поставке планшетов в Белгородскую область

Росстат оправдал крупные расходы на технику их отправкой в Белгород и Курск

30 января 2025, 06:45
Фото: 1MI. В Росстате заявили о поставке планшетов в Белгородскую область

Росстат передаст планшеты в Белгородскую область

Росстат обвинили в неразумной трате средств на закупаемую технику, но в ведомстве ответили, что отправляют часть в Белгородскую и Курскую области.

Чуть более 392 тысяч планшетов общей стоимостью 9,2 млрд рублей за последние 10 лет приобрели в Росстате для исследовательских работ. При этом большая часть закупленного до сих пор не открывалась, утверждают в Счётной палате.

Однако в Росстате заявили, что около 60 тысяч единиц техники они отправили властям Курской и Белгородской областей, а также новых российских регионов, узнали «Известия».

Тем не менее в Счётной палате уверены, что служба не может разумно тратить выделяемые им средства, поскольку большая часть планшетов, которые сейчас лежат на складе запечатанными, уже неактуальна для использования. Они устарели, а их долгое хранение могло привести к неисправностям.

Ранее распространился слух, будто Росстат планирует закупить ещё более 100 тысяч устройств на 7 млрд рублей, однако в службе эту информацию опровергли.

После случившегося у Росстата могут списать технику, а неиспользуемую — изъять.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Росстат#Планшеты#Белгород
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