Росстат оправдал крупные расходы на технику их отправкой в Белгород и Курск

Тем не менее в Счётной палате уверены, что служба не может разумно тратить выделяемые им средства, поскольку большая часть планшетов, которые сейчас лежат на складе запечатанными, уже неактуальна для использования. Они устарели, а их долгое хранение могло привести к неисправностям.