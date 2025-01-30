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Posted 30 января, 11:19

Published 30 января, 11:19

Modified 30 января, 11:21

Updated 30 января, 11:21

Власти Белгорода планируют высадить 129 тысяч виол

Раньше тюльпанов: в Белгороде закупят многолетников на более чем 4,4 млн рублей

30 января 2025, 11:19
Фото: bel.ru.

Власти Белгорода планируют высадить 129 тысяч виол

Сюжет
Госзакупки
Пока в городе из-за тёплой погоды прорастают тюльпаны, местная администрация хочет закупить многолетние цветы.

В конце января Белгорблагоустройство разместило на сайте госзакупок крупный контракт. Согласно документам закупки, Управление ищет тех, кто мог бы поставить большую партию многолетних цветов — виолы. Это растение семейства фиалковых.

Планируют приобрести более 129 тысяч цветов. Цена за штуку — около 35 рублей. Всего власти готовы потратить на эти цели почти 4,466 млн рублей.

Заммэра и главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова сообщила редакции Бел.Ру, что виолы высадят в том числе на площадке у «Мастерславля» на берегу Везёлки.

Поставить товар, согласно контракту, необходимо в течение 70 календарных дней. Выполнить все условия поставщик должен до конца текущего года.

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#Валерия Колесникова#Ландшафтный дизайн#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Закупка#Виолы#Многолетние цветы
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