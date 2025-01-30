Раньше тюльпанов: в Белгороде закупят многолетников на более чем 4,4 млн рублей

Posted 30 января, 11:19
Published 30 января, 11:19
Modified 30 января, 11:21
Updated 30 января, 11:21
В конце января Белгорблагоустройство разместило на сайте госзакупок крупный контракт. Согласно документам закупки, Управление ищет тех, кто мог бы поставить большую партию многолетних цветов — виолы. Это растение семейства фиалковых.
Планируют приобрести более 129 тысяч цветов. Цена за штуку — около 35 рублей. Всего власти готовы потратить на эти цели почти 4,466 млн рублей.
Заммэра и главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова сообщила редакции Бел.Ру, что виолы высадят в том числе на площадке у «Мастерславля» на берегу Везёлки.
Поставить товар, согласно контракту, необходимо в течение 70 календарных дней. Выполнить все условия поставщик должен до конца текущего года.