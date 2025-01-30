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Posted 30 января, 06:36

Published 30 января, 06:36

Modified 30 января, 06:38

Updated 30 января, 06:38

В белгородском Роспотребнадзоре рассказали о периодах активности клещей

Проснулись ли клещи в Белгородской области из-за тёплой погоды?

30 января 2025, 06:36
Фото: Изображение Midjourney.

В белгородском Роспотребнадзоре рассказали о периодах активности клещей

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Эксклюзив
По сообщению Роспотребнадзора, из-за необычно тёплой погоды в стране процесс пробуждения клещей может происходить раньше обычного.

Как рассказали Бел.Ру в региональном Роспотребнадзоре, начало активности клещей обычно приходится на апрель–май, а завершение сезона — на сентябрь–октябрь, однако аномально тёплая зима и ранняя весна могут способствовать увеличению их активности из-за более высокой температуры, способствующей раннему пробуждению и размножению. Это может привести к увеличению числа случаев укусов и передаваемых клещами заболеваний. Помимо высокой температуры, раннему пробуждению и активности клещей способствуют повышенная влажность и наличие благоприятных мест обитания.

На 24 января активность клещей в Белгородской области ещё не началась.

В ведомстве отметили, что в регионе обитают два вида клещей семейства иксодовых: І. ricinus и D. reticulatus, которые представляют наибольшую опасность, так как являются переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Согласно ежегодному мониторингу, на территории Белгородской области вирусный клещевой энцефалит не зарегистрирован, однако в области высокая заболеваемость клещевым боррелиозом.

Поэтому, по данным ведомства, после укуса клеща важно незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение по месту жительства.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Клещи#Эксклюзив#Белгород#Активность#Пробуждение
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