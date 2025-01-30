Проснулись ли клещи в Белгородской области из-за тёплой погоды?

Как рассказали Бел.Ру в региональном Роспотребнадзоре, начало активности клещей обычно приходится на апрель–май, а завершение сезона — на сентябрь–октябрь, однако аномально тёплая зима и ранняя весна могут способствовать увеличению их активности из-за более высокой температуры, способствующей раннему пробуждению и размножению. Это может привести к увеличению числа случаев укусов и передаваемых клещами заболеваний. Помимо высокой температуры, раннему пробуждению и активности клещей способствуют повышенная влажность и наличие благоприятных мест обитания.