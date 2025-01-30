Проснулись ли клещи в Белгородской области из-за тёплой погоды?

Posted 30 января, 06:36
Published 30 января, 06:36
Modified 30 января, 06:38
Updated 30 января, 06:38
Как рассказали Бел.Ру в региональном Роспотребнадзоре, начало активности клещей обычно приходится на апрель–май, а завершение сезона — на сентябрь–октябрь, однако аномально тёплая зима и ранняя весна могут способствовать увеличению их активности из-за более высокой температуры, способствующей раннему пробуждению и размножению. Это может привести к увеличению числа случаев укусов и передаваемых клещами заболеваний. Помимо высокой температуры, раннему пробуждению и активности клещей способствуют повышенная влажность и наличие благоприятных мест обитания.
На 24 января активность клещей в Белгородской области ещё не началась.
В ведомстве отметили, что в регионе обитают два вида клещей семейства иксодовых: І. ricinus и D. reticulatus, которые представляют наибольшую опасность, так как являются переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека.
Согласно ежегодному мониторингу, на территории Белгородской области вирусный клещевой энцефалит не зарегистрирован, однако в области высокая заболеваемость клещевым боррелиозом.
Поэтому, по данным ведомства, после укуса клеща важно незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение по месту жительства.