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Posted 30 января, 12:04

Published 30 января, 12:04

Modified 30 января, 12:04

Updated 30 января, 12:04

Пропавшего белгородца нашли мёртвым

Пропавшего два месяца назад белгородца нашли мёртвым

30 января 2025, 12:04
Фото: «Лиза Алерт». Пропавшего белгородца нашли мёртвым
Мужчину искали с 27 ноября 2024 года.

Отряд «Лиза Алерт» Белгородской области сообщил, что 27-летний мужчина, которого искали с 27 ноября 2024 года, найден погибшим.

Он пропал в Новом Осколе. Поисками занимались волонтёры, полиция и неравнодушные местные жители.

Обстоятельства смерти неизвестны.

Волонтёры «Лиза Алерт» продолжают поиски других пропавших белгородцев. Среди них — 72-летний житель села Шидловка Волоконовского района Анатолий Краснояружский. Он исчез 24 декабря.

Также ищут 30-летнего Владимира Бондаренко из села Сухарево Валуйского округа. Он вышел из дома и не вернулся.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавших, просят сообщать в поисковый отряд или позвонить по номеру 112.

В Белгородской области ищут пенсионера, чья фамилия созвучна с одним из районов
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