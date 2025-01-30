Пропавшего два месяца назад белгородца нашли мёртвым

Posted 30 января, 12:04
Published 30 января, 12:04
Modified 30 января, 12:04
Updated 30 января, 12:04
Отряд «Лиза Алерт» Белгородской области сообщил, что 27-летний мужчина, которого искали с 27 ноября 2024 года, найден погибшим.
Он пропал в Новом Осколе. Поисками занимались волонтёры, полиция и неравнодушные местные жители.
Обстоятельства смерти неизвестны.
Волонтёры «Лиза Алерт» продолжают поиски других пропавших белгородцев. Среди них — 72-летний житель села Шидловка Волоконовского района Анатолий Краснояружский. Он исчез 24 декабря.
Также ищут 30-летнего Владимира Бондаренко из села Сухарево Валуйского округа. Он вышел из дома и не вернулся.
Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавших, просят сообщать в поисковый отряд или позвонить по номеру 112.