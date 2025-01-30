Прогноз ВТБ: россияне получат до 500 млрд рублей кешбэка

В 2025 году прогнозируется активное развитие сотрудничества между банками и различными сервисами, такими как службы доставки, транспортные компании, интернет-магазины и другие популярные услуги. Благодаря таким партнёрским проектам клиенты смогут получать бонусы не только за использование банковских продуктов, но и за покупки у партнёров.