Прогноз ВТБ: россияне получат до 500 млрд рублей кешбэка

Posted 30 января, 14:41
Published 30 января, 14:41
Modified 30 января, 14:43
Updated 30 января, 14:43
Кредитные организации продолжат идти в направлении развития программ лояльности. Больше в таких программах станет и игровых механик, за использование которых клиенты смогут получать больше привилегий в программах. Уровень вовлеченности владельцев карт увеличится.
В 2025 году прогнозируется активное развитие сотрудничества между банками и различными сервисами, такими как службы доставки, транспортные компании, интернет-магазины и другие популярные услуги. Благодаря таким партнёрским проектам клиенты смогут получать бонусы не только за использование банковских продуктов, но и за покупки у партнёров.
В этом году на рынке конкуренция усилится. Банки станут более активно развивать бонусные программы, индивидуальные предложения и акции, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.