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Posted 30 января, 14:41

Published 30 января, 14:41

Modified 30 января, 14:43

Updated 30 января, 14:43

Прогноз ВТБ: россияне получат до 500 млрд рублей кешбэка

Прогноз ВТБ: россияне получат до 500 млрд рублей кешбэка

30 января 2025, 14:41
Фото: Изображение Midjourney.
В 2025 году банки перечислят участникам программ лояльности 400-500 млрд рублей. Это абсолютный рекорд для россиян, считают аналитики ВТБ.

Кредитные организации продолжат идти в направлении развития программ лояльности. Больше в таких программах станет и игровых механик, за использование которых клиенты смогут получать больше привилегий в программах. Уровень вовлеченности владельцев карт увеличится.

В 2025 году прогнозируется активное развитие сотрудничества между банками и различными сервисами, такими как службы доставки, транспортные компании, интернет-магазины и другие популярные услуги. Благодаря таким партнёрским проектам клиенты смогут получать бонусы не только за использование банковских продуктов, но и за покупки у партнёров.

В этом году на рынке конкуренция усилится. Банки станут более активно развивать бонусные программы, индивидуальные предложения и акции, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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#Алёна Мальцева#ВТБ#Акции#Банки
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