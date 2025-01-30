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Posted 30 января, 06:12

Published 30 января, 06:12

Modified 30 января, 06:12

Updated 30 января, 06:12

Прогноз ВТБ: доходы россиян по вкладам достигнут 9 трлн

Прогноз ВТБ: доходы россиян по вкладам достигнут 9 трлн

30 января 2025, 06:12
Фото: Изображение Midjourney.
Судя по прогнозам, за 2025 год рынок сбережений России удастся увеличить на 21% — до 68 трлн рублей. Об этом сообщили эксперты ВТБ.

Специалисты рассчитали, что в этом году рынок розничных сбережений вырастет почти на 12 трлн рублей, а именно — на 11,6 трлн. Благодаря этому, общая сумма запаса страны превысит 68 трлн рублей.

Большую роль для роста сбережений сыграют рублёвые вклады: их портфель увеличится сразу на 22% — до 64 трлн. Часть запасов россиян, хранящихся в национальной валюте в банках, увеличится до 94%.

Эксперты рассчитывают, что только за 2025 год жители России смогут заработать на вкладах порядка 9 трлн рублей. Такая цифра позволит сделать новый рекорд, затмив прошлогодний.

Достигнуть такого показателя помогут депозиты и накопительные счета, у которых заметно увеличилась стартовая точка.

«Движение вверх обеспечат рынку экстравысокие проценты, которые будут выплачены по истечению срока депозитов, размещённых этой зимой на пике ставок», — сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Россия#ВТБ#Вклады#Белгород
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