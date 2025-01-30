Прогноз ВТБ: доходы россиян по вкладам достигнут 9 трлн

Posted 30 января, 06:12
Published 30 января, 06:12
Modified 30 января, 06:12
Updated 30 января, 06:12
Специалисты рассчитали, что в этом году рынок розничных сбережений вырастет почти на 12 трлн рублей, а именно — на 11,6 трлн. Благодаря этому, общая сумма запаса страны превысит 68 трлн рублей.
Большую роль для роста сбережений сыграют рублёвые вклады: их портфель увеличится сразу на 22% — до 64 трлн. Часть запасов россиян, хранящихся в национальной валюте в банках, увеличится до 94%.
Эксперты рассчитывают, что только за 2025 год жители России смогут заработать на вкладах порядка 9 трлн рублей. Такая цифра позволит сделать новый рекорд, затмив прошлогодний.
Достигнуть такого показателя помогут депозиты и накопительные счета, у которых заметно увеличилась стартовая точка.
«Движение вверх обеспечат рынку экстравысокие проценты, которые будут выплачены по истечению срока депозитов, размещённых этой зимой на пике ставок», — сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.