Последний день января станет для белгородцев первым весенним?

Posted 30 января, 10:50
Published 30 января, 10:50
Modified 30 января, 10:50
Updated 30 января, 10:50
Завтра, 31 января, в Белгородской области будет облачно, однако временами возможны прояснения. Осадков не ожидается.
Ночью в некоторых районах региона возможен туман, поэтому водителям стоит быть внимательными на дорогах. Ветер будет дуть с южной стороны со скоростью 4-9 м/с.
Температурный фон останется выше климатической нормы для этого времени года и больше напоминают раннюю весну, чем конец января. Ночью столбики термометров покажут от -1 °С до +4 °С, а днём воздух прогреется до +2…+7 °С.
В Белгороде в ночь на пятницу, по данным Гидрометцентра, температура опустится до +2 °C. Днём потеплеет до +5 °C. Без осадков.