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Posted 30 января, 10:50

Published 30 января, 10:50

Modified 30 января, 10:50

Updated 30 января, 10:50

Зима в Белгороде всё больше напоминает весну

Последний день января станет для белгородцев первым весенним?

30 января 2025, 10:50
Фото: 1MI. Зима в Белгороде всё больше напоминает весну

Весеннее тепло задержится в Белгородской области

Сюжет
Погода
31 января в Белгородской области — облачная погода с прояснениями, без осадков.

Завтра, 31 января, в Белгородской области будет облачно, однако временами возможны прояснения. Осадков не ожидается.

Ночью в некоторых районах региона возможен туман, поэтому водителям стоит быть внимательными на дорогах. Ветер будет дуть с южной стороны со скоростью 4-9 м/с.

Температурный фон останется выше климатической нормы для этого времени года и больше напоминают раннюю весну, чем конец января. Ночью столбики термометров покажут от -1 °С до +4 °С, а днём воздух прогреется до +2…+7 °С.

В Белгороде в ночь на пятницу, по данным Гидрометцентра, температура опустится до +2 °C. Днём потеплеет до +5 °C. Без осадков.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Новости Белгорода#Белгород#Потепление
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