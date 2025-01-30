Под Белгородом появился мемориал, посвящённый погибшим малышу и его маме

Posted 30 января, 12:14
Published 30 января, 12:14
Modified 30 января, 12:14
Updated 30 января, 12:14
Вчера, 29 января, в посёлке Разумное Белгородского района произошла трагедия: в результате удара украинского беспилотника по частному дому погибли двухлетний ребёнок и его мама. Остальные члены семьи — 14-летний мальчик и отец — остались живы, но получили ранения.
На следующий день на месте трагедии местные жители решили обустроить импровизированный мемориал. Для этого возле разрушенного дома установили старый игровой стол, а на него поставили свечку с иконой.
Известно, что отца семейства отпустили на амбулаторное лечение, а пострадавший подросток продолжит лечение в больнице Белгорода.
Утром 30 января оперштаб уточнил последствия атаки.