bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 12:14

Published 30 января, 12:14

Modified 30 января, 12:14

Updated 30 января, 12:14

Импровизированный мемориал

Под Белгородом появился мемориал, посвящённый погибшим малышу и его маме

30 января 2025, 12:14
Фото: группа ВК «Разумное on-line». Импровизированный мемориал
После вчерашней трагедии соседи погибших белгородцев соорудили мемориал вблизи разрушенного дома. Фото опубликовали в Сети.

Вчера, 29 января, в посёлке Разумное Белгородского района произошла трагедия: в результате удара украинского беспилотника по частному дому погибли двухлетний ребёнок и его мама. Остальные члены семьи — 14-летний мальчик и отец — остались живы, но получили ранения.

На следующий день на месте трагедии местные жители решили обустроить импровизированный мемориал. Для этого возле разрушенного дома установили старый игровой стол, а на него поставили свечку с иконой.

Импровизированный мемориал
Импровизированный мемориал. Фото: группа ВК «Разумное on-line»

Известно, что отца семейства отпустили на амбулаторное лечение, а пострадавший подросток продолжит лечение в больнице Белгорода.

В оперштабе уточнили последствия страшной трагедии под Белгородом с двумя погибшими
Узнать подробнее
Читайте также:
Как сложилась жизнь Хайбара Акифи после гибели его дочери из-за обстрела ВСУ?Повреждены предприятие, автобус и дом: Белгородская область вновь под ударом ВСУНочью ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Белгородской области. Есть ли пострадавшие?
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Погибшие#Белгород#Мемориал#Атака ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика