Отмечали семьёй: люди в форме сломали белгородцу 13 рёбер

Как делится женщина, в момент рейда её супруг, как и все в помещении, спокойно подчинился и не оказывал сопротивления. Когда мужчину выводили, собеседница Бел.Ру вышла вслед за ними, у её супруга уже был разбит нос. Она показала документы, их проверили и отпустили обратно в ресторан. Второй раз проверяющий паспорта вновь подошёл к столику, и ему задали вопрос о том, за что и почему мужчину избили.