Отмечали семьёй: люди в форме сломали белгородцу 13 рёбер

Posted 30 января, 08:43
Published 30 января, 08:43
Modified 30 января, 08:45
Updated 30 января, 08:45
В социальных сетях стали распространяться кадры из ресторанов Старого Оскола, в которых ночью 25 января прошли рейды. Издание «Подъём» попыталось запросить комментарии в МВД и Росгвардии, но ни в одном из ведомств причастность к рейдам не подтверждают. На сегодняшний день организаторы такой своеобразной акции так и не установлены, как и причина.
Как сообщали местные медиа, неизвестные заходили в четыре заведения питания в городе. Во всех них мужчин укладывали на пол и устраивали проверку документов. Цели и причины необходимости установки личностей не называли. В одном из заведений, как утверждают родственники, во время рейда избили мужчину, его якобы били электрошокером, передавали очевидцы.
Журналистке Бел.Ру удалось связаться с женой пострадавшего во время рейда в старооскольском ресторане «Ярды». Мужчину, по словам супруги, избили, несколько раз ударили электрошокером. Она рассказала подробности происшествия.
По её словам, вечером 25 января они с семьёй планировали отметить день рождения в ресторане «Ярды». Уже в заведении они попали под рейдовые мероприятия. Мужчины представлялись сотрудниками одного из ведомств, говорит девушка, но подтвердить принадлежность их к структуре на месте не удалось. Всех мужчин, что были в ресторане, положили на пол, проверили у них документы.
Во время установки личности мужской половины посетителей супруг собеседницы Бел.Ру поднял голову, чтобы осмотреть помещение. Утверждается, что из-за этого его вывели из кафе и избили, после чего отпустили.
«Вернувшись в ресторан, он задал вопрос сотрудникам: „За что меня избили?“. На что его второй раз скрутили и вывели за территорию ресторана. Его вывезли в неизвестном направлении, где начали избивать, — заверяет жена пострадавшего. — Избивали ногами, применяли электрошокер, ставили на колени, били ногами по голове, рёбрам, издевались, оскорбляли. Дальше его передали в отделение полиции, откуда я уже забрала».
Старооскольцы обратились в больницу, чтобы зафиксировать побои. Врачи диагностировали сотрясение, переломы 13 рёбер, ушибы (все медицинские документы имеются в распоряжении редакции, но они не публикуются из соображений безопасности).
Как делится женщина, в момент рейда её супруг, как и все в помещении, спокойно подчинился и не оказывал сопротивления. Когда мужчину выводили, собеседница Бел.Ру вышла вслед за ними, у её супруга уже был разбит нос. Она показала документы, их проверили и отпустили обратно в ресторан. Второй раз проверяющий паспорта вновь подошёл к столику, и ему задали вопрос о том, за что и почему мужчину избили.
«На вопрос он вызвал опять своих ребят в масках, его [прим. мужа] просто скрутили вчетвером и увели, а после я уже начала супруга ходить искать. Нашла через час. Супруга просто вывезли куда-то за территорию ресторана, там избивали ногами по голове», — утверждает женщина. Якобы угрожали увести мужчину туда, «где его никто не найдёт».
Также пострадавшая поделилась, что сейчас муж на больничном на месяц, заработать денег не выйдет, а семья у них многодетная. Старооскольцы написали заявление в полицию.
Сейчас в Белгородской области всё больше новостей о рейдах силовиков, в основном они проводятся для вычисления нелегальных мигрантов. Летом в Белгороде провели такое мероприятие на рынке, торговых площадках и хостелах, где живут мигранты: по итогам 20 человек доставили в полицию. А на четверых из них составили протоколы.
Были рейды и по такси, где выявляли водителей, которые занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации или специального разрешения, а также которые были лишены водительских удостоверений или были замечены за употреблением наркотиков.
А также мероприятия проходили на стройках. В результате проверок было выявлено 338 нарушений миграционного законодательства. Суды приняли решение о выдворении 17 иностранных граждан из России. Кроме того, было возбуждено 13 административных дел в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также было возбуждено 15 уголовных дел по статье о фиктивной регистрации и 13 уголовных дел по статье о фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в России.