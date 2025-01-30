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Posted 30 января, 12:53

Published 30 января, 12:53

Modified 30 января, 12:53

Updated 30 января, 12:53

Основатели Kronung Group поделились планами компании на 2025 год

Основатели Kronung Group поделились планами компании на 2025 год

30 января 2025, 12:53
Фото: Kronung Group.
Основатели строительной компании Kronung Group Филипп Шраге и Игнатий Найда в большом интервью рассказали о российском рынке недвижимости. Они раскрыли, как застройщикам удается развивать бизнес при высокой ключевой ставке и меняющемся спросе.

Игнатий Найда отметил, что прошлый год был весьма непростым для девелоперов. Из-за роста ключевой ставки доступность жилья для простых россиян снизилась, поэтому реализовать уже возведенные объекты стало тяжелее. Перестраиваться начал и рынок земли, а вслед за ним и политика банков, выдающих кредиты на строительство под залог земельного участка. Об этом пишет ko.ru.

В подобных условиях девелоперам приходится искать новые способы продаж. Однако Kronung Group не отказывается от развития жилой недвижимости. Гендиректор Филипп Шраге рассказал, что ключевым событием в прошлом году для компании стало начало строительства ЖК «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Компания также продолжает работать с коммерческой недвижимостью и уже заключила контракты на строительство двух торговых центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Kronung Group, несмотря на высокие ставки по депозитам, продолжает работать и в сегменте торговой недвижимости. По словам Филиппа Шраге, коммерческая недвижимость является долгосрочным вложением, которое окупится в течение 5–10 лет. Он также выразил уверенность в том, что спрос на качественные торговые площади вырастет.

Сложной задачей после отмены льготной ипотеки стало строительство жилых комплексов. Тем не менее основатели компании уверены в перспективах своего первого крупного ЖК в Новогорелове. По их словам, изначально проект был нацелен на более высокое качество, чем принято в данном районе. Среди преимуществ дома — невысокая этажность, привлекательная архитектура, дизайнерская отделка холлов. Здесь также предусмотрено лобби и коворкинг, благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками. Шраге и Найда подчеркнули, что квартиры в ЖК продаются по рыночной цене.

Основатели Kronung Group также поделились планами на ближайшее время. В 2025 году компания планирует запустить закрытые паевые фонды, которые позволят частным инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей вкладываться в торговую недвижимость. Управлять данными активами будет специализированная УК.

Помимо этого, компания работает над несколькими жилыми проектами, в том числе над двумя многоквартирными домами бизнес-класса и поселком на 200 домов и 100 таунхаусов, а также над социальными проектами, в частности, компания построила в Санкт-Петербурге детский сад на 105 мест.

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