Основатели Kronung Group поделились планами компании на 2025 год

Сложной задачей после отмены льготной ипотеки стало строительство жилых комплексов. Тем не менее основатели компании уверены в перспективах своего первого крупного ЖК в Новогорелове. По их словам, изначально проект был нацелен на более высокое качество, чем принято в данном районе. Среди преимуществ дома — невысокая этажность, привлекательная архитектура, дизайнерская отделка холлов. Здесь также предусмотрено лобби и коворкинг, благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками. Шраге и Найда подчеркнули, что квартиры в ЖК продаются по рыночной цене.