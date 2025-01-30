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Posted 30 января, 15:30

Published 30 января, 15:30

Modified 30 января, 15:30

Updated 30 января, 15:30

Обстрел не считается военными действиями, а белгородца избили люди в форме?

Обстрел не считается военными действиями, а белгородца избили люди в форме?

30 января 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня
Сегодня, 30 января, жители узнали, считается ли обстрел военным действием, какие изменения ждут пассажиров автобусов и что случилось с белгородцем из-за рейда.

Обстрел не входит в понятие «военные действия»?

Белгородская компания ООО «Лафид» пыталась добиться от страховой компании выплаты за повреждённые при обстреле здания предприятия. Однако страховщики утверждали, что обстрел входит в «военные действия», поэтому страховка в таких случаях не полагается.

С материалами дела знакомились многие суды, но только сейчас удалось поставить окончательную точку. Верховный суд заявил, что на территории Белгородской области не введено военное положение, поэтому признать обстрел военными действиями нельзя.

Страховщика обязали выплатить шебекинской компании 13,5 млн рублей.

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Как будут ездить автобусы?

С 1 февраля этого года в областном центре и Белгородском районе шесть транспортных компаний продолжат обслуживать 130 маршрутов (45 городских и 85 пригородных), из которых четыре будут сезонными. Всего в рейс выйдут 507 автобусов разного класса.

На некоторых маршрутах заменят малые автобусы на средние и большие для увеличения вместимости и комфорта. Ещё пять маршрутов изменят пути следования, чтобы сократить время поездок и улучшить обслуживание новых районов.

Изменения связаны с развитием инфраструктуры и вводом нового жилья, включая новые маршруты в микрорайон Шишино-84. Узнать подробности о нововведениях можно в этом материале.

Без сюрпризов: кто будет перевозить белгородцев в автобусах с 1 февраля?
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Белгородец пострадал из-за рейда в ресторане

В ночь на 26 января в некоторых ресторанах Старого Оскола прошли рейды. Некоторые жители заявили, что их якобы избили силовики. При этом в МВД и Росгвардии не признают свою причастность к прошедшим мероприятиям.

Журналистка Бел.Ру связалась с одним из пострадавших посетителей. Он рассказал, что в ресторане они семьёй отмечали день рождения, но после того, как в здание ворвались люди в форме, праздник закончился.

Как утверждает супруга мужчины, его избили, а после вопроса «За что?», вывезли в неизвестном направлении и снова побили. Затем пострадавшего белгородца передали полиции, откуда его забрала супруга.

Врачи диагностировали у жителя сотрясение, ушибы и переломы 13 рёбер. Семья подала заявление в полицию.

Известные на данный момент подробности произошедшего можно прочитать здесь.

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