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Posted 30 января, 14:40

Published 30 января, 14:40

Modified 30 января, 14:42

Updated 30 января, 14:42

Новый «Цифровой ликбез» расскажет о защите от спама

Новый «Цифровой ликбез» расскажет о защите от спама

30 января 2025, 14:40
Школьники могут познакомиться с основами кибербезопасности и работе с нейросетями в обучающих роликах, созданных при поддержке Минцифры.

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России запустили новый сезон «Цифрового ликбеза». Для школьников подготовлены ролики «Резервное копирование данных», «Защита от спама» и «Создавай новое с искусственным интеллектом».

Героями роликов являются студенты Китовской академии рыбных профессий Полина, Матильда, Никита, Егор и Виктория, которые делятся новостями за чашечкой кофе. Морская звезда Полина расскажет о применении искусственного интеллекта, устрица Матильда — о резервном копировании данных, а треска Виктория — о защите от спама.

Методические материалы от фонда «Вклад в будущее» помогут учителям интегрировать видеоролики в уроки ОБЖ, информатики или родительские собрания.

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