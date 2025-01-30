Новый «Цифровой ликбез» расскажет о защите от спама

Posted 30 января, 14:40
Published 30 января, 14:40
Modified 30 января, 14:42
Updated 30 января, 14:42
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России запустили новый сезон «Цифрового ликбеза». Для школьников подготовлены ролики «Резервное копирование данных», «Защита от спама» и «Создавай новое с искусственным интеллектом».
Героями роликов являются студенты Китовской академии рыбных профессий Полина, Матильда, Никита, Егор и Виктория, которые делятся новостями за чашечкой кофе. Морская звезда Полина расскажет о применении искусственного интеллекта, устрица Матильда — о резервном копировании данных, а треска Виктория — о защите от спама.
Методические материалы от фонда «Вклад в будущее» помогут учителям интегрировать видеоролики в уроки ОБЖ, информатики или родительские собрания.