Новый «Цифровой ликбез» расскажет о защите от спама

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России запустили новый сезон «Цифрового ликбеза». Для школьников подготовлены ролики «Резервное копирование данных», «Защита от спама» и «Создавай новое с искусственным интеллектом».