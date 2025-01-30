Молодость в колонии: юноши согласились совершить диверсии всего за 42 тысячи рублей

Posted 30 января, 17:02
Published 30 января, 17:02
Modified 30 января, 17:02
Updated 30 января, 17:02
В Орле 19-летние молодые люди осуждены за поджоги трёх объектов связи и жизнеобеспечения в регионе, которые они совершили в июне 2024 года, сообщает «Орелtimes». Преступления раскрыли сотрудники УФСБ России.
Суд приговорил юношей к 15 и 13 годам лишения свободы, с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а далее — в колонии строгого режима.
Один из подсудимых познакомился через интернет с неизвестным, который предложил совершить диверсии в регионе. Юноша согласился и привлёк к преступной деятельности своего друга-ровесника.
За выполнение заданий они получили 42 тысячи рублей. Однако вознаграждение не поделили. Деньги достались только тому, который связывался с заказчиком.
Ранее житель Орловской области, познакомившийся через интернет с человеком, связанным с Украиной, с июня по август 2023 года совершил три поджога на территории региона. Он поджёг железнодорожные шкафы и объект связи, получая за это деньги. Суд приговорил его к 17 годам заключения, первые четыре года он проведёт в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 200 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.