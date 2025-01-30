Молодость в колонии: юноши согласились совершить диверсии всего за 42 тысячи рублей

Ранее житель Орловской области, познакомившийся через интернет с человеком, связанным с Украиной, с июня по август 2023 года совершил три поджога на территории региона. Он поджёг железнодорожные шкафы и объект связи, получая за это деньги. Суд приговорил его к 17 годам заключения, первые четыре года он проведёт в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 200 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.