«Лет 15 такой нет»: Гладков не поверил зарплате белгородских инструкторов по вождению

Месяц назад губернатор раскритиковал систему подготовки водителей в регионе, назвав её «изувеченной» и неэффективной. На оперативном совещании он отметил, что из 1000 учащихся колледжей только 200-300 выпускников получают водительские права, что усугубляет дефицит кадров в сфере общественного и грузового транспорта. Гладков подчеркнул, что автошколы в регионе ликвидированы, а обучение вождению при колледжах стало платным.