«Лет 15 такой нет»: Гладков не поверил зарплате белгородских инструкторов по вождению

Posted 30 января, 09:05
Published 30 января, 09:05
Modified 30 января, 09:05
Updated 30 января, 09:05
Белгородцы высказались о планах развития автодела в регионе. Так, житель Губкинского горокруга рассказал, что в средних школах ребят подготавливали к категории В. Но есть проблемы с зарплатами.
«Какой нормальный инструктор будет работать за три тысячи рублей в месяц?» — интересуется житель региона.
Также мужчина подчеркнул, что состояние автопарков требует обновления.
Вячеслав Гладков согласился, что ситуацию нужно менять. Вместе с тем губернатор считает, что белгородец приукрасил с зарплатой.
«Согласен — только одним желанием проблему не решить. Но зарплаты в 3 тысячи рублей в месяц уже лет 15 ни у кого нет. Хотя, действительно, зарплата у инструкторов не самая высокая. Но и 100 тысяч рублей в месяц она по определению у них быть не может», — ответил глава региона.
Уже с 1 сентября частично возобновить работу автошкол на бесплатной основе для старшеклассников и студентов колледжей. Основной упор сделают на обучение категории C, поскольку такие специалисты востребованы в экономике.
Губернатор отметил, что проблема набора кадров, транспорта и автогородков остаётся актуальной, но работа в этом направлении уже ведётся.
Месяц назад губернатор раскритиковал систему подготовки водителей в регионе, назвав её «изувеченной» и неэффективной. На оперативном совещании он отметил, что из 1000 учащихся колледжей только 200-300 выпускников получают водительские права, что усугубляет дефицит кадров в сфере общественного и грузового транспорта. Гладков подчеркнул, что автошколы в регионе ликвидированы, а обучение вождению при колледжах стало платным.
Для решения проблемы власти планируют с 2025 года бесплатно обучать студентов колледжей и техникумов на категории B и C, чтобы восполнить нехватку водителей.