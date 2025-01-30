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Posted 30 января, 09:05

Published 30 января, 09:05

Modified 30 января, 09:05

Updated 30 января, 09:05

В Белгородской области хотят улучшить работу автошкол

«Лет 15 такой нет»: Гладков не поверил зарплате белгородских инструкторов по вождению

30 января 2025, 09:05
Фото: 1MI. В Белгородской области хотят улучшить работу автошкол

Гладков: в Белгородской области есть потребность в водителях категории С

Сюжет
Зарплата
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что проблемы с автошколами решат поэтапно. Также он прокомментировал жалобы на зарплату.

Белгородцы высказались о планах развития автодела в регионе. Так, житель Губкинского горокруга рассказал, что в средних школах ребят подготавливали к категории В. Но есть проблемы с зарплатами.

«Какой нормальный инструктор будет работать за три тысячи рублей в месяц?» — интересуется житель региона.

Также мужчина подчеркнул, что состояние автопарков требует обновления.

Вячеслав Гладков согласился, что ситуацию нужно менять. Вместе с тем губернатор считает, что белгородец приукрасил с зарплатой.

«Согласен — только одним желанием проблему не решить. Но зарплаты в 3 тысячи рублей в месяц уже лет 15 ни у кого нет. Хотя, действительно, зарплата у инструкторов не самая высокая. Но и 100 тысяч рублей в месяц она по определению у них быть не может», — ответил глава региона.

Уже с 1 сентября частично возобновить работу автошкол на бесплатной основе для старшеклассников и студентов колледжей. Основной упор сделают на обучение категории C, поскольку такие специалисты востребованы в экономике.

Губернатор отметил, что проблема набора кадров, транспорта и автогородков остаётся актуальной, но работа в этом направлении уже ведётся.

Система изувечена: Гладков раскритиковал подготовку водителей в Белгородской области
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Месяц назад губернатор раскритиковал систему подготовки водителей в регионе, назвав её «изувеченной» и неэффективной. На оперативном совещании он отметил, что из 1000 учащихся колледжей только 200-300 выпускников получают водительские права, что усугубляет дефицит кадров в сфере общественного и грузового транспорта. Гладков подчеркнул, что автошколы в регионе ликвидированы, а обучение вождению при колледжах стало платным.

Для решения проблемы власти планируют с 2025 года бесплатно обучать студентов колледжей и техникумов на категории B и C, чтобы восполнить нехватку водителей.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Зарплата#Вождение#Автошкола#Белгород#Вячеслав Гладков#Инструктор
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