Лакомый кусочек: продажа белгородского «Приосколья» изменит ситуацию на рынке птицы?

Директор по стратегии Ярослав Кабаков подтвердил, что актив, без учёта более детального анализа, можно оценить в 30-50 млрд рублей. Для «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» это очень выгодная сделка, она может помочь укрепить свои позиции на рынке птицеводства, расширить линейку продуктов и географическое присутствие.