Лакомый кусочек: продажа белгородского «Приосколья» изменит ситуацию на рынке птицы?

Posted 30 января, 09:00
Published 30 января, 09:00
Modified 30 января, 09:02
Updated 30 января, 09:02
Недавно «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что холдинг «Приосколье», который занимается производством курятины, может перейти к владельцу «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачёва» и бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачёву. Эксперты оценили стоимость бизнеса примерно в 50 млрд рублей.
После этого в белгородском агрохолдинге начали менять гендиректоров. Занимавшего этот пост 14 лет Николая Дубину сместила Татьяна Демяненко, а ещё одним руководителем был назначен Сергей Феськов.
Подтверждает ли это возможную покупку? Редакция Бел.Ру решила узнать мнение специалиста и обратилась в ИК «Финам».
Директор по стратегии Ярослав Кабаков подтвердил, что актив, без учёта более детального анализа, можно оценить в 30-50 млрд рублей. Для «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» это очень выгодная сделка, она может помочь укрепить свои позиции на рынке птицеводства, расширить линейку продуктов и географическое присутствие.
Но не всё так гладко. Главным бенефициаром «Приосколья» является скандально известный экс-зампред белгородского правительства Геннадий Бобрицкий. Сейчас он находится в розыске. Также проблемы могут возникнуть из-за возможных вопросов по теме антимонопольного регулирования. Может возникнуть необходимость согласовать сделку с ФАС, чтобы проверить, соответствует ли она законодательству о конкуренции.
Возможная покупка «Приосколья», как и поглощение «Агро-Белогорья» компанией «Русагро» ранее, может существенно трансформировать рынок мясного сектора не только в Белгородской области, но и в России, утверждает Кабаков.
«Консолидация игроков может способствовать повышению конкуренции, оптимизации производственных процессов и возможному снижению издержек. Однако это также вызывает озабоченность по поводу концентрации рынка и влияния на малых и средних производителей», — говорит директор по стратегии.