bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 09:00

Published 30 января, 09:00

Modified 30 января, 09:02

Updated 30 января, 09:02

Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке птицеводства после продажи «Приосколья»

Лакомый кусочек: продажа белгородского «Приосколья» изменит ситуацию на рынке птицы?

30 января 2025, 09:00
Фото: Изображение Midjourney.

Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке птицеводства после продажи «Приосколья»

Сюжет
Эксклюзив
Пока что продажа холдинга «Приосколье» — только слухи, но к чему может привести слияние двух крупных игроков?

Недавно «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что холдинг «Приосколье», который занимается производством курятины, может перейти к владельцу «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачёва» и бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачёву. Эксперты оценили стоимость бизнеса примерно в 50 млрд рублей.

После этого в белгородском агрохолдинге начали менять гендиректоров. Занимавшего этот пост 14 лет Николая Дубину сместила Татьяна Демяненко, а ещё одним руководителем был назначен Сергей Феськов.

Подтверждает ли это возможную покупку? Редакция Бел.Ру решила узнать мнение специалиста и обратилась в ИК «Финам».

Директор по стратегии Ярослав Кабаков подтвердил, что актив, без учёта более детального анализа, можно оценить в 30-50 млрд рублей. Для «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» это очень выгодная сделка, она может помочь укрепить свои позиции на рынке птицеводства, расширить линейку продуктов и географическое присутствие.

Но не всё так гладко. Главным бенефициаром «Приосколья» является скандально известный экс-зампред белгородского правительства Геннадий Бобрицкий. Сейчас он находится в розыске. Также проблемы могут возникнуть из-за возможных вопросов по теме антимонопольного регулирования. Может возникнуть необходимость согласовать сделку с ФАС, чтобы проверить, соответствует ли она законодательству о конкуренции.

Возможная покупка «Приосколья», как и поглощение «Агро-Белогорья» компанией «Русагро» ранее, может существенно трансформировать рынок мясного сектора не только в Белгородской области, но и в России, утверждает Кабаков.

«Консолидация игроков может способствовать повышению конкуренции, оптимизации производственных процессов и возможному снижению издержек. Однако это также вызывает озабоченность по поводу концентрации рынка и влияния на малых и средних производителей», — говорит директор по стратегии.
Что-то происходит. В структурах «Приосколья» сменили директоров
Узнать подробнее
Читайте также:
Торговый дом «Приосколье» сменил гендиректора. Грядёт продажа?Холдинг «Приосколье» может сменить владельцаБелгородское «Приосколье» не смогло убедить суд отменить штраф в 17,4 млн рублей
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Агро-Белогорье#Бизнес#Россия#Эксклюзив#Русагро#Птицеводство#Приосколье#Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика