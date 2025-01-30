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Posted 30 января, 12:40

Published 30 января, 12:40

Modified 30 января, 12:42

Updated 30 января, 12:42

Как стоимость дворца в Старом Осколе: сколько потратят на утилизацию медотходов

Как стоимость дворца в Старом Осколе: сколько потратят на утилизацию медотходов

30 января 2025, 12:40
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Эксклюзив
Белгородский минздрав заключил контракт на утилизацию медицинских отходов в 2025 году. Кто поставщик и сколько средств на это уйдёт — читайте ниже.

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, минздрав области заключил контракт на утилизацию медицинских отходов в 2025 году с компанией «Зелёная точка». Общая сумма расходов составила 46,2 млн рублей. Стоит отметить, что это практически стоимость замка, который продают в Старом Осколе.

Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, какие технологии используются при утилизации медотходов, а также о мерах, которые могут быть приняты для улучшения ситуации в данном направлении. Однако власти сообщили, что в их компетенцию данные вопросы не входят.

При этом в правительстве добавили, что требования к сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, хранению, транспортировке, учёту и утилизации медицинских отходов содержатся в правилах и нормах СанПиНа.

Что касается проверок в этой отрасли и штрафов за нарушение правил обращения с медотходами, этим занимается Роспотребнадзор. Поэтому в правительстве на данные вопросы не ответили.

Напомним, ранее ЦЭБ сообщил, что одна из белгородских медорганизаций выбросила в мусорные баки опасные отходы, которые попали на полигон. Однако выяснилось, что нарушений нет. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Роспотребнадзор#Минздрав#Эксклюзив#Утилизация#СанПиН#Белгород#ЦЭБ#Медицинские отходы#Зелёная точка#Медорганизации
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