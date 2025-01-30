Как стоимость дворца в Старом Осколе: сколько потратят на утилизацию медотходов

Posted 30 января, 12:40
Published 30 января, 12:40
Modified 30 января, 12:42
Updated 30 января, 12:42
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, минздрав области заключил контракт на утилизацию медицинских отходов в 2025 году с компанией «Зелёная точка». Общая сумма расходов составила 46,2 млн рублей. Стоит отметить, что это практически стоимость замка, который продают в Старом Осколе.
Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, какие технологии используются при утилизации медотходов, а также о мерах, которые могут быть приняты для улучшения ситуации в данном направлении. Однако власти сообщили, что в их компетенцию данные вопросы не входят.
При этом в правительстве добавили, что требования к сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, хранению, транспортировке, учёту и утилизации медицинских отходов содержатся в правилах и нормах СанПиНа.
Что касается проверок в этой отрасли и штрафов за нарушение правил обращения с медотходами, этим занимается Роспотребнадзор. Поэтому в правительстве на данные вопросы не ответили.
Напомним, ранее ЦЭБ сообщил, что одна из белгородских медорганизаций выбросила в мусорные баки опасные отходы, которые попали на полигон. Однако выяснилось, что нарушений нет. Подробности — по ссылке.