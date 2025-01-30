Из-за обстрелов сами не можем: как в Белгороде решились на закупку многолетников?

Цветы планируют также использовать в мобильных кашпо, которые развесят по городу, и для украшения памятников. Виола хорошо выдерживает небольшие заморозки, до -2…-5 градусов, поэтому её часто используют для ранневесеннего цветочного оформления. Высаживают виолу в апреле, вместе с тюльпанами.