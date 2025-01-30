Из-за обстрелов сами не можем: как в Белгороде решились на закупку многолетников?

Posted 30 января, 12:00
Published 30 января, 12:00
Modified 30 января, 12:04
Updated 30 января, 12:04
Власти Белгорода опубликовали закупку многолетних виол. Её начальная стоимость составит более 4,4 млн рублей. А где эти цветы появятся?
Заместитель главы администрации и главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова рассказала редакции Бел.Ру, что основным местом, где высадят виолы, станет территория вблизи «Мастерславля». Цветочная композиция «река в цвету» появится на экспозиционной площадке, где до этого высаживали тюльпаны. Кроме виолы, там должна появиться незабудка.
В композиции будут использованы разные сорта виолы: голубые, лавандовые, красные, жёлтые, растения с и без глазка. Закупили такое количество цветов, больше 129 тысяч, потому что не хотели отходить от задуманного варианта оформления.
«У нас обстрелами были повреждены значительные площади остекления [теплиц — прим. ред.] БГБ. Часть [цветов] мы могли бы, может быть — в будущем будем, и сами выращивать, но сейчас это невозможно. А поскольку мы реализуем это всё цветочное оформление так, как было запланировано, то эта закупка именно так сформирована», — пояснила Елена.
Цветы планируют также использовать в мобильных кашпо, которые развесят по городу, и для украшения памятников. Виола хорошо выдерживает небольшие заморозки, до -2…-5 градусов, поэтому её часто используют для ранневесеннего цветочного оформления. Высаживают виолу в апреле, вместе с тюльпанами.