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Posted 30 января, 12:00

Published 30 января, 12:00

Modified 30 января, 12:04

Updated 30 января, 12:04

Виола

Из-за обстрелов сами не можем: как в Белгороде решились на закупку многолетников?

30 января 2025, 12:00
Фото: Дзен-канал «Заметки пенсионерки». Виола

Главный ландшафтный архитектор Белгорода— о том, почему закупили 129 тысяч виол

Сюжет
Госзакупки
Там, где раньше текла «река тюльпанов», теперь будет течь «река виол». Чиновники рассказали, чем обусловлен выбор растения и почему его закупили так много.

Власти Белгорода опубликовали закупку многолетних виол. Её начальная стоимость составит более 4,4 млн рублей. А где эти цветы появятся?

Заместитель главы администрации и главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова рассказала редакции Бел.Ру, что основным местом, где высадят виолы, станет территория вблизи «Мастерславля». Цветочная композиция «река в цвету» появится на экспозиционной площадке, где до этого высаживали тюльпаны. Кроме виолы, там должна появиться незабудка.

В композиции будут использованы разные сорта виолы: голубые, лавандовые, красные, жёлтые, растения с и без глазка. Закупили такое количество цветов, больше 129 тысяч, потому что не хотели отходить от задуманного варианта оформления.

«У нас обстрелами были повреждены значительные площади остекления [теплиц — прим. ред.] БГБ. Часть [цветов] мы могли бы, может быть — в будущем будем, и сами выращивать, но сейчас это невозможно. А поскольку мы реализуем это всё цветочное оформление так, как было запланировано, то эта закупка именно так сформирована», — пояснила Елена.

Цветы планируют также использовать в мобильных кашпо, которые развесят по городу, и для украшения памятников. Виола хорошо выдерживает небольшие заморозки, до -2…-5 градусов, поэтому её часто используют для ранневесеннего цветочного оформления. Высаживают виолу в апреле, вместе с тюльпанами.

Раньше тюльпанов: в Белгороде закупят многолетников на более чем 4,4 млн рублей
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#Валерия Колесникова#Госзакупки#Эксклюзив#Цветы#Мастерславль#Тюльпаны#Белгород#Виолы
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