bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 13:08

Published 30 января, 13:08

Modified 30 января, 13:10

Updated 30 января, 13:10

Вячеслав Гладков

«Гладков» рассылает белгородцам сообщения об утечке данных?

30 января 2025, 13:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Вячеслав Гладков

Гладков предупредил белгородцев о новом фейке в Сети

Сюжет
Мошенничество
О мошеннике, который представляется губернатором, сообщил сам Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о мошенниках, которые пишут от его имени. Аферисты предупреждают белгородцев об утечке данных, из-за которых их якобы могут ограбить злоумышленники.

Однако на деле жителям как раз и пишут те самые мошенники. Они не только в письменном виде общаются с людьми, но и подделывают голосовые сообщения, чтобы у их жертв не осталось сомнений в том, что они общаются с губернатором.

Гладков заявил на своей официальной странице в Сети, что так орудуют мошенники. Сам он никогда не занимался подобным, а обо всех важных данных сообщает в своих аккаунтах. Кроме того, никаких утечек данных не было.

Скриншот переписки с мошенником
Скриншот переписки с мошенником. Фото: страница Вячеслава Гладкова
Кошельки ИТ-мошенников пополнились на 1,6 млрд рублей из-за доверчивых белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец после звонка о якобы замене счётчика остался без авто и без 2,5 млн рублейБелгородэнерго рассказывает, как не стать жертвой мошенниковВ опасности школьники и их родители: какую новую схему придумали мошенники?
#Александра Склярова#Белгородская область#Мошенничество#Мошенники#Обман#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика