«Гладков» рассылает белгородцам сообщения об утечке данных?

Posted 30 января, 13:08
Published 30 января, 13:08
Modified 30 января, 13:10
Updated 30 января, 13:10
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о мошенниках, которые пишут от его имени. Аферисты предупреждают белгородцев об утечке данных, из-за которых их якобы могут ограбить злоумышленники.
Однако на деле жителям как раз и пишут те самые мошенники. Они не только в письменном виде общаются с людьми, но и подделывают голосовые сообщения, чтобы у их жертв не осталось сомнений в том, что они общаются с губернатором.
Гладков заявил на своей официальной странице в Сети, что так орудуют мошенники. Сам он никогда не занимался подобным, а обо всех важных данных сообщает в своих аккаунтах. Кроме того, никаких утечек данных не было.