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Posted 30 января, 14:58

Published 30 января, 14:58

Modified 6 февраля, 10:56

Updated 6 февраля, 10:56

Гладков и Эбзеев обсудили меры по обеспечению стабильности электроснабжения

Гладков и Эбзеев обсудили меры по обеспечению стабильности электроснабжения

30 января 2025, 14:58
В рамках рабочей поездки генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева в Белгородскую область состоялась встреча с Губернатором Вячеславом Гладковым, посвященная обеспечению надежного энергоснабжения региона.

Одним из приоритетных вопросов стало прохождение филиалом #Белгородэнерго зимнего сезона 2024/2025. Несмотря на ограничения, связанные с проведением специальной военной операции, все мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту выполняются энергетиками в полном объеме, что обеспечивает стабильную работу электросетевых объектов в период высоких нагрузок.

Стороны обсудили также процесс консолидации электросетевых активов. Компания #РоссетиЦентр определена системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) в регионе. Перечень муниципальных и региональных объектов электросетевого хозяйства области, подлежащих передаче в СТСО, согласован на 100%, работа проходит в штатном режиме.

Еще одной важной темой стало технологическое присоединение крупных объектов, в том числе жилого микрорайона «Жемчужина» и значимых социальных учреждений федерального уровня. Было отмечено, что все работы выполняются в соответствии с установленными сроками.

«В непростых сегодняшних условиях надежность электроснабжения приобретает особую значимость. Это не просто комфорт, но уверенность жителей в том, что их дома, предприятия, больницы, школы работают и будут работать в привычном ритме. Это важнейший фактор стабильности и устойчивого развития региона. Благодарю команду „Россети Центр“ за профессионализм и ответственное отношение к делу», — сказал Вячеслав Гладков.
«Обеспечение стабильной работы электрических сетей в текущих условиях — наша ключевая задача. Несмотря на все сложности, мы продолжаем системную работу, выполняем ремонтные и инвестиционные программы. Совместно с региональными властями принимаем все необходимые меры, чтобы электроснабжение жителей и предприятий оставалось бесперебойным», — подчеркнул Борис Эбзеев.

Источник: телеграм-канал «Россети Центр»

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