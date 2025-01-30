Финал: активы белгородской «Белой птицы» ликвидировали после многих лет банкротства

Posted 30 января, 06:41
Published 30 января, 06:41
Modified 30 января, 06:43
Updated 30 января, 06:43
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в Белгородской области в прошлом году ликвидировали более 250 фирм. Часть из них — это компании, которые принадлежали предприятию «Белая птица». Журналисты Бел.Ру составили рейтинг топ закрывшихся организаций с учётом их убыточности.
Компания, основанная в Белгороде в 2002 году, специализировалась на разведении сельскохозяйственной птицы. Руководителем в процессе ликвидации предприятия была назначена Виктория Царевская. Организация признана банкротом и официально ликвидирована в декабре 2024 года. По итогам 2023 года убытки составили 12,3 млрд рублей. Учредителем фирмы являлся Ислам Эскендеров.
Стоит отметить, что конкурсное производство было начато ещё в августе 2019 года по заявлению банка «Траст». Суд удовлетворил требования банка на сумму 6,7 миллиарда рублей и включил их в третью очередь реестра кредиторов. В августе 2021 года права требования «Траста» перешли к компании «Ставропольский бройлер», сумма её претензий к «Белой птице» составила около 7,25 млрд рублей.
В мае 2024 года стало известно о ликвидации «Белгородского комбината хлебопродуктов» из-за финансовой несостоятельности. Комбинат, функционировавший в Белгороде с 1992 года, специализировался на производстве готовых кормов для животных. Конкурсным управляющим был назначен Максим Лапкин. По итогам 2023 года организация понесла убытки в размере 4,2 млрд рублей. Согласно данным на 2020 год, среди акционеров значились компании «ХК Белая птица» и «Легион».
Интересно, что в 2021 году АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Белая птица». Истец требовал взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 346 млн рублей.
В результате банкротства в июне 2024 года предприятие «Загорье» было ликвидировано. Эта компания действовала в Белгороде с 2004 года, занимаясь разведением сельскохозяйственной птицы. Конкурсным управляющим была Оксана Гандзюк. В 2023 году убытки компании достигли 535 млн рублей. По данным на второй квартал 2015 года, фирма принадлежала «ХК Белая птица».
Стоит отметить, что на базе ликвидированной компании «Загорье» было открыто АО «Белгородская птицефабрика». В ноябре 2021 года конкурсное производство на предприятии «Загорье» было продлено на полгода. Сообщалось, что имущественный комплекс компании был выставлен на торги. Начальная цена составляла 2,4 млрд рублей.
В октябре 2024 года было объявлено о ликвидации «Племзавода Разуменский», существовавшего с 1994 года в Белгородском районе. Основным направлением деятельности предприятия являлось разведение молочных пород крупного рогатого скота и производство сырого молока.
По итогам 2023 года убытки организации достигли 377 млн рублей. Контроль за ликвидацией был возложен на конкурсного управляющего Андрея Овчинникова.
В результате финансового кризиса в мае 2024 года было принято решение о ликвидации «Белгородской зерновой компании», которая с 2015 года функционировала в Белгородском районе, занимаясь выращиванием зерновых культур. Руководство ликвидационным процессом возложили на конкурсного управляющего Александра Белянина. Финансовый анализ деятельности компании за 2023 год показал, что она понесла убытки в размере 333 млн рублей. Учредителем «Белгородской зерновой компании» был Ислам Эскендеров.
Предприятие из Губкинского округа ликвидировали в июле 2024 года. Основанное в 1992 году, оно специализировалось на выращивании зерновых культур. Возглавил ликвидационную комиссию Алексей Гайворонский. По итогам 2023 года компания понесла убытки, составившие 239 миллионов рублей. Согласно данным за второй квартал 2023 года, одним из совладельцев фирмы являлся Виталий Лушников.
Предприятие, которое с 2004 года занималось производством кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов, ликвидировали в мае 2024 года вследствие банкротства. Убыток компании за 2023 год достиг 189 млн рублей. Учредителями выступали фирмы «БМП» и «Шебекинские корма».