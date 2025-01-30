Финал: активы белгородской «Белой птицы» ликвидировали после многих лет банкротства

Стоит отметить, что конкурсное производство было начато ещё в августе 2019 года по заявлению банка «Траст». Суд удовлетворил требования банка на сумму 6,7 миллиарда рублей и включил их в третью очередь реестра кредиторов. В августе 2021 года права требования «Траста» перешли к компании «Ставропольский бройлер», сумма её претензий к «Белой птице» составила около 7,25 млрд рублей.