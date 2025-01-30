Если «не дотянут» до весны: что высадят вместо отцветших тюльпанов в Белгороде?

Из-за аномально тёплой для зимы погоды, некоторые высаженные на клумбах Белгорода тюльпаны начали прорастать. Специалисты считают, что сильно растения развиться не успеют. Те, что уже успели набрать цвет, отцветут раньше. Но пустовать место не будет.