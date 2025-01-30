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Posted 30 января, 12:42

Published 30 января, 12:42

Modified 30 января, 12:44

Updated 30 января, 12:44

В Белгороде из-за теплой погоде начали распускаться и цвести тюльпаны

Если «не дотянут» до весны: что высадят вместо отцветших тюльпанов в Белгороде?

30 января 2025, 12:42
Фото: bel.ru.

В Белгороде из-за теплой погоде начали распускаться и цвести тюльпаны

Сюжет
Погода
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Из-за аномально тёплой для зимы погоды, некоторые высаженные на клумбах Белгорода тюльпаны начали прорастать. Специалисты считают, что сильно растения развиться не успеют. Те, что уже успели набрать цвет, отцветут раньше. Но пустовать место не будет.

Там, где выкапают луковицы, рассказала журналистам Бел.Ру главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, запланировано сменное цветочное оформление. Речь идёт в основном о летниках и центре города.

«У нас сложилась эта практика. На Святотроицком бульваре, на улице 50-летия Белгородской области идёт полная смена тюльпанов на летние композиции из летних цветущих растений», — пояснила Елена.
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#Валерия Колесникова#Погода#Ландшафтный дизайн#Эксклюзив#Цветы#Тюльпаны#Белгород#Клумбы
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