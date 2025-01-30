Если «не дотянут» до весны: что высадят вместо отцветших тюльпанов в Белгороде?

Posted 30 января, 12:42
Published 30 января, 12:42
Modified 30 января, 12:44
Updated 30 января, 12:44
Из-за аномально тёплой для зимы погоды, некоторые высаженные на клумбах Белгорода тюльпаны начали прорастать. Специалисты считают, что сильно растения развиться не успеют. Те, что уже успели набрать цвет, отцветут раньше. Но пустовать место не будет.
Там, где выкапают луковицы, рассказала журналистам Бел.Ру главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, запланировано сменное цветочное оформление. Речь идёт в основном о летниках и центре города.
«У нас сложилась эта практика. На Святотроицком бульваре, на улице 50-летия Белгородской области идёт полная смена тюльпанов на летние композиции из летних цветущих растений», — пояснила Елена.