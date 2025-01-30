Доживут ли проросшие тюльпаны в Белгороде до весны?

Городские власти отметили, что прорастание связано с аномально тёплой погодой этой зимой на территории Белгорода. При этом в данном состоянии тюльпаны смогут зимовать и дальше, так как у них ещё не развернулись листья, а бутон надёжно спрятан. Но если погода будет тёплая и дождливая, луковица обязательно пойдёт в рост, и на это повлиять невозможно.