Доживут ли проросшие тюльпаны в Белгороде до весны?

Posted 30 января, 08:50
Published 30 января, 08:50
Modified 30 января, 08:52
Updated 30 января, 08:52
Как рассказали Бел.Ру в мэрии Белгорода, на 23 января наблюдается незначительное прорастание луковиц тюльпанов вдоль теплотрасс по ул. Щорса и 50-летия Белгородской области. Общая площадь не превышает 300 квадратных метров.
Городские власти отметили, что прорастание связано с аномально тёплой погодой этой зимой на территории Белгорода. При этом в данном состоянии тюльпаны смогут зимовать и дальше, так как у них ещё не развернулись листья, а бутон надёжно спрятан. Но если погода будет тёплая и дождливая, луковица обязательно пойдёт в рост, и на это повлиять невозможно.
В мэрии добавили, что если выпадет снег или погода будет без осадков, тогда луковицы смогут порадовать горожан своим весенним цветением.
В настоящее время на особо проблемных участках будет проводиться ранневесенняя подкормка до момента выхода бутона, тем самым восполнится затраченная энергия растения. Кроме этого, сейчас производятся плановые работы по содержанию тюльпанов.
Городские власти добавили, что с подобной проблемой столкнулись не только жители Белгорода, но и жители всего Центрального Черноземья. Поэтому коррективы в планы озеленения города вноситься не будут. Все работы производятся согласно погодным условиям и намеченным планам.
Напомним, работы по высадке тюльпанов в Белгороде проводили вплоть до начала декабря.