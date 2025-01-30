Дело о взятках на 10 млн рублей экс-руководству Белоблводоканала передали в суд

Posted 30 января, 13:23
Published 30 января, 13:23
Modified 30 января, 13:25
Updated 30 января, 13:25
В суд направлены уголовные дела в отношении двух сотрудников коммерческой организации, обвиняемых в даче особо крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Предполагается, что взятку передали экс-сотрудникам Белоблводоканала.
По версии следствия, в феврале 2023 года двое представителей компании-подрядчика передали через посредника взятку в размере 10 миллионов рублей экс-гендиректору ГУП «Белоблводоканал» и его бывшему первому заместителю. Взамен предлагалось оказать содействие в беспрепятственной приёмке и оплате работ по договорам на строительство очистных сооружений в Белгородском и Корочанском районах, сообщили в прокуратуре.
В следкоме уточнили, что по делу проходят обвиняемыми гендиректор компании-подрядчика и исполнительный директор, с которым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Преступление выявили сотрудники УФСБ и УМВД России по Белгородской области. Расследование в отношении должностных лиц, получивших взятку, продолжается.
В феврале 2023 года Белоблводоканал возглавлял Александр Николаев. В декабре 2024 года стало известно, что его задержали по подозрению в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей.
Он обвиняется в принятии трёх взяток от подрядчиков водоканала в период с декабря 2022 по август 2023 года. По версии следствия, взамен Николаев обеспечивал оперативную приёмку выполненных работ. Сейчас он находится под домашним арестом.
Также взятки на сумму 4,2 миллиона рублей получили два бывших замдиректора государственной организации.
Ранее стало известно, что эта история может быть связана с делом бывшего замгубернатора региона по ЖКХ Константина Полежаева, которого задержали в июле 2023 года. Его осудили на пять лет колонии строгого режима с штрафом в 36 миллионов рублей за получение взятки в виде двух автомобилей стоимостью более 18 миллионов рублей. Однако Полежаев заключил контракт с Министерством обороны и вместо тюрьмы отправился на СВО.