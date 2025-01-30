Дело о взятках на 10 млн рублей экс-руководству Белоблводоканала передали в суд

Ранее стало известно, что эта история может быть связана с делом бывшего замгубернатора региона по ЖКХ Константина Полежаева, которого задержали в июле 2023 года. Его осудили на пять лет колонии строгого режима с штрафом в 36 миллионов рублей за получение взятки в виде двух автомобилей стоимостью более 18 миллионов рублей. Однако Полежаев заключил контракт с Министерством обороны и вместо тюрьмы отправился на СВО.