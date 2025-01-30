Что будет на месте снесённого дома на малой Богданке в Белгороде?

В начале 2024 года у «Строительной компании №1» было несколько судебных исков по задолженности. Фирма «Охотский торговый порт» требовала от «СК №1» 24 млн рублей за оказанные услуги, а также расходы на госпошлину. Кроме того, с аналогичными требованиями в суд обратились компании «Пикан» и «Ресур Зея Строй», предъявив задолженность в размере 16 и 24 млн рублей.