bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 09:37

Published 30 января, 09:37

Modified 30 января, 09:48

Updated 30 января, 09:48

Площадка на малой Богданке

Что будет на месте снесённого дома на малой Богданке в Белгороде?

30 января 2025, 09:37
Фото: «Открытый Белгород». Площадка на малой Богданке

На месте снесённого дома на малой Богданке появился паспорт объекта

Сюжет
Новости Белгорода
Завершение работ планируется в 2026 году.

В Белгороде на месте снесённого дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 56 начнётся строительство нового многоквартирного дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой. Паспорт объекта заметил «Открытый Белгород».

Работы ведёт компания ООО «Специализированный застройщик „Респект“», завершить проект планируют в декабре 2026 года. Генеральным подрядчиком является компания «Строительная компания № 1».

По данным сервиса «Чекко», в 2023 году выручка «Респекта» составила 698 тыс. руб., однако компания завершила год с убытками — чистая прибыль снизилась на 1712%. «СК №1» показала значительный рост за тот же период: выручка увеличилась на 135% и составила 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась до 5,4 млн руб. (+124%).

В начале 2024 года у «Строительной компании №1» было несколько судебных исков по задолженности. Фирма «Охотский торговый порт» требовала от «СК №1» 24 млн рублей за оказанные услуги, а также расходы на госпошлину. Кроме того, с аналогичными требованиями в суд обратились компании «Пикан» и «Ресур Зея Строй», предъявив задолженность в размере 16 и 24 млн рублей.

В 2024 году в Белгородской области планировали снести 55 аварийных многоквартирных домов, семь из которых — в Белгороде. Переселить из этих домов собирались 1307 человек.

Не дом, а дворец за 55 млн продают в Старом Осколе. Кто может быть хозяином?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы за семь лет могут накопить на свой дом, но есть нюансРазместят ли в Белгородской области именные надписи на домах фронтовиков?Белгородцы месяц не могут попасть домой из-за нового руководства кинотеатра «Победа»?
#Анна Селищева#Город#Многоэтажки#Новости Белгорода#Снос#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика