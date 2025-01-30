Что будет на месте снесённого дома на малой Богданке в Белгороде?

Posted 30 января, 09:37
Published 30 января, 09:37
Modified 30 января, 09:48
Updated 30 января, 09:48
В Белгороде на месте снесённого дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 56 начнётся строительство нового многоквартирного дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой. Паспорт объекта заметил «Открытый Белгород».
Работы ведёт компания ООО «Специализированный застройщик „Респект“», завершить проект планируют в декабре 2026 года. Генеральным подрядчиком является компания «Строительная компания № 1».
По данным сервиса «Чекко», в 2023 году выручка «Респекта» составила 698 тыс. руб., однако компания завершила год с убытками — чистая прибыль снизилась на 1712%. «СК №1» показала значительный рост за тот же период: выручка увеличилась на 135% и составила 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась до 5,4 млн руб. (+124%).
В начале 2024 года у «Строительной компании №1» было несколько судебных исков по задолженности. Фирма «Охотский торговый порт» требовала от «СК №1» 24 млн рублей за оказанные услуги, а также расходы на госпошлину. Кроме того, с аналогичными требованиями в суд обратились компании «Пикан» и «Ресур Зея Строй», предъявив задолженность в размере 16 и 24 млн рублей.
В 2024 году в Белгородской области планировали снести 55 аварийных многоквартирных домов, семь из которых — в Белгороде. Переселить из этих домов собирались 1307 человек.