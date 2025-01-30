Частные дома в Белгороде снесут под будущий квартал с многоэтажками

Posted 30 января, 09:55
Published 30 января, 09:55
Modified 30 января, 09:57
Updated 30 января, 09:57
В Белгороде объявили аукцион на застройку или, если правильно выразиться, комплексное развитие территории. Находится эта земля в пределах улиц Белгородского полка, Октябрьской, Калинина и Белгородского проспекта. Её площадь больше 55 тыс. квадратных метров. Вид разрешённого строительства тут — многоэтажная жилая застройка. Договор будет действовать с момента подписания до 30 августа 2033 года.
Поучаствовать в борьбе за кусок земли в областной столице смогут юридические лица, которые готовы отдать минимум 18,6 млн рублей за возможность принять участие в аукционе. Минимум, потому что шаг аукциона составляет 4% от начальной цены или 744 тыс. рублей в денежном выражении.
Данная территория — это не чистое поле. Тут ранее белгородцы могли купить участок под строительство жилого дома, поэтому сейчас тут остаётся много частных домов, которые пойдут под снос. Некоторые многоквартирные дома признаны тут аварийными, а значит, застройщик должен будет ещё и предоставить новые квартиры тем, кто владеет там жильём. Аварийными признаны МКД №27 на Октябрьской и №28 на Нагорной. Требования к предоставляемому взамен жилью: площадь не меньше занимаемой, квартиры должны быть пригодны для проживания и располагаться на территории Белгорода.
В случае частных домов и гаражей, которые будут изымать под застройку, застройщик в течение месяца после соглашения должен возместить собственникам средства.
Из требований к строительству можно выделить то, что победитель аукциона должен будет построить дошкольные учреждения, а также обеспечить, чтобы 10% от общей площади помещений были нежилыми, помещения под коммерцию, офисы и прочие будут на первых этажах многоэтажек, которые должны быть с высотой потолка минимум 4,2 метра, остальные 90% будут жилыми.
Всего тут должно появится десять многоэтажных домов. Шесть могут быть максимум 16-этажными, два 14-этажными и ещё два будут иметь всего два этажа. Минимум 25% всей территории или 6 квадратных метров на одного человека застройщик должен будет озеленить. 70% — это общественные пространства. Дизайн будущих построек тоже уже определён — использовать в фасадах можно белый, светло-серый, серый, графит и оттенки терракоты. А сам фасад должен состоять из крупноформатных фиброцементных панелей, стемалита.
На участке расположено здание государственного управления. По адресу Октябрьская, №45 находится жилой дом, но, вероятно, тут идёт речь об управе №21 «Савино», которая имеет адрес №45У. Здание подлежит реконструкции. Тоже в документах якобы в этом же находится объект предпринимательства, но опять же, скорее всего, имелись в виду помещения «Хрусталь Белогорья» рядом с управой. Его тоже должны отремонтировать. А вот тот самый дом №45 снесут. У него, к слову, нет данных о регистрации собственности, хотя по фото на онлайн-картах от 2021 года видно, что дом не был заброшен. Адресные таблички обновлялись, проводился даже некий ремонт.
Всего таких домов без регистрации собственности в этом районе много: Октябрьская, дом №39, Нагорная, дом №1 (сейчас фактически снесён), Калинина, дома №23, 13, 11, 25/27 и Дзержинского, дом №34.
Здание на Октябрьской, №35А коммерческое. Там сдают помещения бизнесу. Его застройщик либо реконструирует, либо снесёт. На Белгородского полка, №92 ситуация аналогичная.
Также победитель аукциона должен либо снести, либо реконструировать инженерные постройки: газовые, электрические и т. п.
Снесут и частные дома, или гаражи, или нежилые постройки, которые находятся либо в частной, либо в общедолевой собственности по адресам: улица Октябрьская, дома №43, 41А, 41, 37, 35, 33, 31, 29, 25, 27Г, улица Белгородского полка, дома №96А, 96, 94, 90, 88, улица Нагорная, дома №19, 17, 15, 13, 11, 1А, 1, 26, 24, 22, 20, 18, проспект Белгородский, дома №42, 40, улица Дзержинского, дома №45, 47, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 48, 46, 44А, 44, 42, 34А, 40, 38, 36, улица Калинина, дома №29, 21, 19, 17, 15.