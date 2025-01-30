Частные дома в Белгороде снесут под будущий квартал с многоэтажками

На участке расположено здание государственного управления. По адресу Октябрьская, №45 находится жилой дом, но, вероятно, тут идёт речь об управе №21 «Савино», которая имеет адрес №45У. Здание подлежит реконструкции. Тоже в документах якобы в этом же находится объект предпринимательства, но опять же, скорее всего, имелись в виду помещения «Хрусталь Белогорья» рядом с управой. Его тоже должны отремонтировать. А вот тот самый дом №45 снесут. У него, к слову, нет данных о регистрации собственности, хотя по фото на онлайн-картах от 2021 года видно, что дом не был заброшен. Адресные таблички обновлялись, проводился даже некий ремонт.