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Posted 30 января, 13:18

Published 30 января, 13:18

Modified 30 января, 13:20

Updated 30 января, 13:20

Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Белгородскую область

Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Белгородскую область

30 января 2025, 13:18
Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев в рамках рабочей поездки в Белгородскую область встретился с коллективом филиала Белгородэнерго и проверил работу ряда объектов электросетевого комплекса региона.

С сотрудниками филиала обсуждались вопросы прохождения осенне-зимнего периода, реализации программ технического обслуживания и ремонта, а также совершенствования процессов оперативно-диспетчерского управления. Руководитель компании отметил значимость слаженной работы персонала в обеспечении надежности электроснабжения в сложных условиях приграничного региона.

В белгородском многофункциональном информационно-технологическом центре (МИТЦ) руководитель оценил уровень цифровизации и внедрения современных технологий в управление электросетевым комплексом. Центр выполняет ключевые функции по мониторингу, контролю и оперативному реагированию на любые изменения в работе сетей.

«Белгородэнерго» — один из передовых филиалов компании, демонстрирует высокий уровень профессионализма и технологической оснащенности. В сложной обстановке приграничного региона энергетики работают с максимальной отдачей, обеспечивая жителей электричеством. Мы продолжим развивать здесь сетевую инфраструктуру, внедряя передовые цифровые решения и повышая надежность энергосистемы», — сказал Борис Эбзеев.

Источник: телеграм-канал «Россети Центр»

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Белгородэнерго
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