Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Белгородскую область

В белгородском многофункциональном информационно-технологическом центре (МИТЦ) руководитель оценил уровень цифровизации и внедрения современных технологий в управление электросетевым комплексом. Центр выполняет ключевые функции по мониторингу, контролю и оперативному реагированию на любые изменения в работе сетей.