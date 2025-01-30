Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Белгородскую область

Posted 30 января, 13:18
Published 30 января, 13:18
Modified 30 января, 13:20
Updated 30 января, 13:20
С сотрудниками филиала обсуждались вопросы прохождения осенне-зимнего периода, реализации программ технического обслуживания и ремонта, а также совершенствования процессов оперативно-диспетчерского управления. Руководитель компании отметил значимость слаженной работы персонала в обеспечении надежности электроснабжения в сложных условиях приграничного региона.
В белгородском многофункциональном информационно-технологическом центре (МИТЦ) руководитель оценил уровень цифровизации и внедрения современных технологий в управление электросетевым комплексом. Центр выполняет ключевые функции по мониторингу, контролю и оперативному реагированию на любые изменения в работе сетей.
«Белгородэнерго» — один из передовых филиалов компании, демонстрирует высокий уровень профессионализма и технологической оснащенности. В сложной обстановке приграничного региона энергетики работают с максимальной отдачей, обеспечивая жителей электричеством. Мы продолжим развивать здесь сетевую инфраструктуру, внедряя передовые цифровые решения и повышая надежность энергосистемы», — сказал Борис Эбзеев.
Источник: телеграм-канал «Россети Центр»