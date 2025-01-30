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Posted 30 января, 08:11

Published 30 января, 08:11

Modified 30 января, 08:13

Updated 30 января, 08:13

Список перевозчиков в Белгороде не изменился

Без сюрпризов: кто будет перевозить белгородцев в автобусах с 1 февраля?

30 января 2025, 08:11
Фото: 1MI. Список перевозчиков в Белгороде не изменился

Минтранс озвучил список перевозчиков на маршрутах Белгородской агломерации

Сюжет
Автобус
С февраля в Белгородской агломерации продолжат работу шесть перевозчиков.

С 1 февраля 2025 года пассажирские перевозки в Белгороде и Белгородском районе продолжат осуществлять шесть транспортных компаний. С ними заключили 32 контракта.

Какие маршруты будут обслуживать перевозчики?

  • ООО «Маршрут» — 44 маршрута: № 2, 10, 14, 21, 30, 32, 33, 36, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 100, 101А, 102Г, 102М, 109А, 109К, 109Н, 109С, 109У, 110, 116, 119, 121Р, 128, 131, 132, 132А, 132С, 136, 139, 142, 172, 202, 225, 231, 234, 311.
  • АО «Единая транспортная компания» — 41 маршрут: № 1, 4, 8, 13, 13К, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 29, 34А, 35, 37, 39, 40, 101, 102, 103, 103Н, 104, 104А, 104Д, 106, 111, 111С, 111У, 112, 113, 114, 114Д, 115, 1155, 120, 120Ш, 121, 123, 123А, 125, 127, 129, 223, 223А, 224, 237, 238.
  • ООО «Автомиг» — 22 маршрута: № 9, 23, 34, 41А, 45, 48, 50, 124, 126, 133, 134, 144, 146, 146А, 153, 154, 209, 213, 214, 217, 227, 229.
  • ООО «Белгородский пассажирский транспорт» — девять маршрутов: № 25, 27, 28, 102А, 118, 130, 130А, 147, 212.
  • ООО «Городское пассажирское предприятие» — шесть маршрутов: № 12, 31, 41, 137, 223И, 271.
  • ООО «Экспресс-автологистик» — три маршрута: №117, 117Т, 117У.

С 1 февраля 2025 года в Белгородской агломерации будет работать 130 маршрутов, включая 45 городских и 85 пригородных, из которых четыре маршрута будут сезонными. Для перевозок задействуют 507 автобусов: 214 большого класса, 198 — среднего и 95 — малого.

Изменения маршрутной сети связаны с развитием транспортной инфраструктуры и вводом нового жилья в 2024 году. В частности, с 2025 года автобусы начнут курсировать в новый микрорайон Шишино-84. Также на 10 маршрутах повысят класс транспортных средств.

Что изменится с 1 февраля на автобусных маршрутах Белгорода и района?
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На маршрутах № 104А и 104Д малые автобусы заменят на большие, а на маршрутах № 14, 18, 37, 40, 100, 121Р, 129 и 229 малые автобусы уступят место средним. Это позволит увеличить вместимость транспорта, снизить нагрузку в часы пик и улучшить комфорт пассажиров. Новые автобусы будут оснащены кондиционерами, низкопольными платформами и смогут перевозить до 79 человек, что особенно актуально для популярных маршрутов № 18 и № 40, где ранее наблюдались проблемы с переполненностью.

Не только маршруты, но и сами автобусы: что изменится в Белгороде с 1 февраля?
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Кроме того, скорректируют пути следования на пяти маршрутах: № 139, 115, 237, 101А и 126. Например, маршрут № 115 станет короче и дешевле, автобус № 101А теперь будет заканчивать рейсы в хуторе Зачатеевка, а маршрут № 139 добавит три новые остановки в микрорайоне Шишино-84. Маршрут № 237 продлят через новые микрорайоны, а № 126 с апреля по октябрь будет курсировать в выходные и праздники для удобства дачников в селе Шопино.

Пять автобусов в Белгороде изменят маршрут
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#Анна Селищева#Город#Белгородский район#Автобус#Транспорт#Новости Белгорода#Белгород
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