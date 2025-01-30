Без сюрпризов: кто будет перевозить белгородцев в автобусах с 1 февраля?

Posted 30 января, 08:11
Published 30 января, 08:11
Modified 30 января, 08:13
Updated 30 января, 08:13
С 1 февраля 2025 года пассажирские перевозки в Белгороде и Белгородском районе продолжат осуществлять шесть транспортных компаний. С ними заключили 32 контракта.
Какие маршруты будут обслуживать перевозчики?
С 1 февраля 2025 года в Белгородской агломерации будет работать 130 маршрутов, включая 45 городских и 85 пригородных, из которых четыре маршрута будут сезонными. Для перевозок задействуют 507 автобусов: 214 большого класса, 198 — среднего и 95 — малого.
Изменения маршрутной сети связаны с развитием транспортной инфраструктуры и вводом нового жилья в 2024 году. В частности, с 2025 года автобусы начнут курсировать в новый микрорайон Шишино-84. Также на 10 маршрутах повысят класс транспортных средств.
На маршрутах № 104А и 104Д малые автобусы заменят на большие, а на маршрутах № 14, 18, 37, 40, 100, 121Р, 129 и 229 малые автобусы уступят место средним. Это позволит увеличить вместимость транспорта, снизить нагрузку в часы пик и улучшить комфорт пассажиров. Новые автобусы будут оснащены кондиционерами, низкопольными платформами и смогут перевозить до 79 человек, что особенно актуально для популярных маршрутов № 18 и № 40, где ранее наблюдались проблемы с переполненностью.
Кроме того, скорректируют пути следования на пяти маршрутах: № 139, 115, 237, 101А и 126. Например, маршрут № 115 станет короче и дешевле, автобус № 101А теперь будет заканчивать рейсы в хуторе Зачатеевка, а маршрут № 139 добавит три новые остановки в микрорайоне Шишино-84. Маршрут № 237 продлят через новые микрорайоны, а № 126 с апреля по октябрь будет курсировать в выходные и праздники для удобства дачников в селе Шопино.