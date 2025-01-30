Без сюрпризов: кто будет перевозить белгородцев в автобусах с 1 февраля?

Кроме того, скорректируют пути следования на пяти маршрутах: № 139, 115, 237, 101А и 126. Например, маршрут № 115 станет короче и дешевле, автобус № 101А теперь будет заканчивать рейсы в хуторе Зачатеевка, а маршрут № 139 добавит три новые остановки в микрорайоне Шишино-84. Маршрут № 237 продлят через новые микрорайоны, а № 126 с апреля по октябрь будет курсировать в выходные и праздники для удобства дачников в селе Шопино.