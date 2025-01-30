Белгородцы попросили убрать лежачих полицейских в опасных по БПЛА зонах

Posted 30 января, 16:20
Published 30 января, 16:20
Modified 30 января, 16:20
Updated 30 января, 16:20
Белгородцы заметили, что на въезде в некоторые населённые пункты в Валуйском округе установлены новые дорожные знаки, предупреждающие об опасности атаки БПЛА.
Однако сразу после знаков на дороге расположены лежачие полицейские, которые, отмечают жители, в случае угрозы могут помешать в «побеге» от дронов. Поэтому белгородцы просят убрать искусственные неровности с дороги, чтобы ускориться на автомобиле можно было без последствий.
Просьбу услышали. Если ГИБДД согласует вопрос, до конца марта этого года могут демонтировать все лежачие полицейские на указанной трассе. Об этом сообщил глава Валуйского округа Алексей Дыбов.