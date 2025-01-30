Белгородцы попросили убрать лежачих полицейских в опасных по БПЛА зонах

Однако сразу после знаков на дороге расположены лежачие полицейские, которые, отмечают жители, в случае угрозы могут помешать в «побеге» от дронов. Поэтому белгородцы просят убрать искусственные неровности с дороги, чтобы ускориться на автомобиле можно было без последствий.