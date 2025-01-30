Белгородцам ответили, когда школьников могут отправить на карантин

Несмотря на это, масочный режим для школьников не планируется. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что карантин могут ввести только в отдельных классах или группах, если будет превышен эпидемиологический порог. Он также отметил, что прививочная кампания, проведённая в прошлом году, помогла снизить количество заболеваний в декабре и январе.