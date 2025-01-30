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Posted 30 января, 14:24

Published 30 января, 14:24

Modified 30 января, 14:24

Updated 30 января, 14:24

В детской больнице ранее ввели масочный режим

Белгородцам ответили, когда школьников могут отправить на карантин

30 января 2025, 14:24
Фото: 1MI. В детской больнице ранее ввели масочный режим
Сюжет
Дети
Стало известно, что в Белгородской области подросли показатели по заболеваемости. При каких условиях учеников школ отправят на карантин?

При каком количестве заболевших в школах класс закроют на карантин? Ответ на этот вопрос дал первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов.

«Если в классе более 20% учащихся имеют подтверждённый врачом диагноз, то в классе объявляется карантин», — ответил на интересующий многих родителей вопрос чиновник.

Напомним, что с 27 января введён масочный режим в детской областной клинической больнице из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Также ограничено количество посетителей — один к пациенту, а для обеззараживания воздуха и обработки рук входящих используются ультрафиолет и антисептики.

Несмотря на это, масочный режим для школьников не планируется. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что карантин могут ввести только в отдельных классах или группах, если будет превышен эпидемиологический порог. Он также отметил, что прививочная кампания, проведённая в прошлом году, помогла снизить количество заболеваний в декабре и январе.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Дети#Карантин#Школа#Белгород#Андрей Мухартов
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