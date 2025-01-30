Белгородцам ответили, когда школьников могут отправить на карантин

Posted 30 января, 14:24
Published 30 января, 14:24
Modified 30 января, 14:24
Updated 30 января, 14:24
При каком количестве заболевших в школах класс закроют на карантин? Ответ на этот вопрос дал первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов.
«Если в классе более 20% учащихся имеют подтверждённый врачом диагноз, то в классе объявляется карантин», — ответил на интересующий многих родителей вопрос чиновник.
Напомним, что с 27 января введён масочный режим в детской областной клинической больнице из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Также ограничено количество посетителей — один к пациенту, а для обеззараживания воздуха и обработки рук входящих используются ультрафиолет и антисептики.
Несмотря на это, масочный режим для школьников не планируется. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что карантин могут ввести только в отдельных классах или группах, если будет превышен эпидемиологический порог. Он также отметил, что прививочная кампания, проведённая в прошлом году, помогла снизить количество заболеваний в декабре и январе.