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Posted 30 января, 11:10

Published 30 января, 11:10

Modified 30 января, 11:10

Updated 30 января, 11:10

Белгородские кибердружины продолжают работу

Белгородские кибердружины нашли более 400 «вредоносных публикаций» в Сети

30 января 2025, 11:10
Фото: 1MI. Белгородские кибердружины продолжают работу
Подозрительные публикации после обнаружения устранили. О каких записях идёт речь?

В Губкинском округе работает кибердружина, которая следит за распространением противоправной информации в интернете, рассказал глава муниципалитета Михаил Лобазнов. За минувший год специалисты смогли обнаружить и устранить 403 таких записи.

Внимание кибердружинников привлекают аккаунты с информацией о способах самоубийства и с побуждениями к его совершению, с пропагандой насилия и жестокости, с информацией о сектах и неформальных движениях, профили с экстремистскими постами. Также в обязанности входит «выявление на фасадах зданий негативных надписей, содержащих ссылки на Telegram-каналы для приобретения наркотических веществ», добавил Лобазнов.

Осенью 2023 года в Сети появилась информация, что студентов некоторых белгородских вузов якобы просили подписаться на бот, в котором можно было пожаловаться на тех, кто дискредитирует армию ВС РФ и занимается экстремистской деятельностью.

Утверждалось, что эти просьбы были принудительными, однако один из вузов это опроверг.

В кибер-дружинах Белгородской области с деструктивными сайтами борются 400 человек
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Губкинский горокруг#Кибердружина
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