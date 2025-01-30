Белгородские кибердружины нашли более 400 «вредоносных публикаций» в Сети

Posted 30 января, 11:10
Published 30 января, 11:10
Modified 30 января, 11:10
Updated 30 января, 11:10
В Губкинском округе работает кибердружина, которая следит за распространением противоправной информации в интернете, рассказал глава муниципалитета Михаил Лобазнов. За минувший год специалисты смогли обнаружить и устранить 403 таких записи.
Внимание кибердружинников привлекают аккаунты с информацией о способах самоубийства и с побуждениями к его совершению, с пропагандой насилия и жестокости, с информацией о сектах и неформальных движениях, профили с экстремистскими постами. Также в обязанности входит «выявление на фасадах зданий негативных надписей, содержащих ссылки на Telegram-каналы для приобретения наркотических веществ», добавил Лобазнов.
Осенью 2023 года в Сети появилась информация, что студентов некоторых белгородских вузов якобы просили подписаться на бот, в котором можно было пожаловаться на тех, кто дискредитирует армию ВС РФ и занимается экстремистской деятельностью.
Утверждалось, что эти просьбы были принудительными, однако один из вузов это опроверг.