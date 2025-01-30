Белгородские кибердружины нашли более 400 «вредоносных публикаций» в Сети

Внимание кибердружинников привлекают аккаунты с информацией о способах самоубийства и с побуждениями к его совершению, с пропагандой насилия и жестокости, с информацией о сектах и неформальных движениях, профили с экстремистскими постами. Также в обязанности входит «выявление на фасадах зданий негативных надписей, содержащих ссылки на Telegram-каналы для приобретения наркотических веществ», добавил Лобазнов.