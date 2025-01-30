Белгородец пытался незаконно продать медали прадеда, полученные в ходе войны

Posted 30 января, 08:21
Published 30 января, 08:21
Modified 30 января, 08:21
Updated 30 января, 08:21
44-летний житель Старого Оскола через интернет пытался продать государственные награды. Об этом узнали сотрудники полиции, поэтому один из них связался с мужчиной и договорился о встрече под видом покупателя.
В конце сделки мужчину задержали и доставили в отделение. Всего у обвиняемого изъяли четыре медали времён Великой Отечественной войны, которые, как утверждал мужчина, достались ему от прадеда. Однако одна награда оказалась подделкой.
На белгородца возбудили уголовное дело по статье 324 УК РФ. Ему запретили покидать регион на время расследования уголовного дела.