Январь попрощается с белгородцами теплом и моросью

Posted 29 января, 13:55
Published 29 января, 13:55
Modified 29 января, 13:55
Updated 29 января, 13:55
В четверг, 30 января, на территории Белгородской области вновь ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, снега не будет, но ожидается моросящий дождь в ночное время. Ветер поднимется до 7-12 м/с и будет двигаться с юго-западной стороны.
В регионе минусовой температура не будет вовсе: ночью столбик термометра опустится только до нуля, а днём поднимется до +2…+7 °С. В Белгороде тоже будет тепло: в тёмное время суток +2…+4 °С, а в светлое — +5…+7 °С, сообщили в региональном МЧС.
Вплоть до воскресенья, 2 февраля, в Белгородской области будет тепло, местами дождливо. С понедельника же начнётся небольшое похолодание, ожидаются дожди и мокрый снег.