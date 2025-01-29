Январь попрощается с белгородцами теплом и моросью

В регионе минусовой температура не будет вовсе: ночью столбик термометра опустится только до нуля, а днём поднимется до +2…+7 °С. В Белгороде тоже будет тепло: в тёмное время суток +2…+4 °С, а в светлое — +5…+7 °С, сообщили в региональном МЧС.