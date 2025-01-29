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Posted 29 января, 13:55

Published 29 января, 13:55

Modified 29 января, 13:55

Updated 29 января, 13:55

Дождь вместо снега вновь ожидает белгородцев

Январь попрощается с белгородцами теплом и моросью

29 января 2025, 13:55
Фото: Изображение Midjourney. Дождь вместо снега вновь ожидает белгородцев
Сюжет
Погода
В предпоследний день января снега не ожидается, а максимальная температура воздуха достигнет +7 °С.

В четверг, 30 января, на территории Белгородской области вновь ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, снега не будет, но ожидается моросящий дождь в ночное время. Ветер поднимется до 7-12 м/с и будет двигаться с юго-западной стороны.

В регионе минусовой температура не будет вовсе: ночью столбик термометра опустится только до нуля, а днём поднимется до +2…+7 °С. В Белгороде тоже будет тепло: в тёмное время суток +2…+4 °С, а в светлое — +5…+7 °С, сообщили в региональном МЧС.

Вплоть до воскресенья, 2 февраля, в Белгородской области будет тепло, местами дождливо. С понедельника же начнётся небольшое похолодание, ожидаются дожди и мокрый снег.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Белгород#Потепление
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