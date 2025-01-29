Вместо минздрава выбрала бизнес: как прошёл день дублёра бизнес-омбудсмена

Posted 29 января, 10:53
Published 29 января, 10:53
Modified 29 января, 10:55
Updated 29 января, 10:55
Журналисты Бел.Ру пообщались со студенткой четвёртого курса медицинского института НИУ «БелГУ» Алиной Кадуковой, которая стала дублёром уполномоченного по правам предпринимателей региона Владислава Епанчинцева.
Она рассказала, что 24 января, когда в Белгороде прошёл День дублёра, её день начался с подготовки к круглому столу, который собрал предпринимателей, представителей региональных властей и ведомств.
После этого вечером состоялось собрание в правительстве области, где Алина представила свой доклад.
На базе Центра молодёжных инициатив состоялась собрание, где представители молодёжного правительства представляли свои проекты, из которых мы выбрали более актуальные. По итогам девять проектов презентованы региональным властям.
Алина Кадукова
Девушка также рассказала журналистам Бел.Ру, почему она решила на время заменить бизнес-омбудсмена. По её словам, она входила в молодёжное правительство и когда узнала о предстоящем эксперименте, решила себя попробовать.
У нас был конкурс в три этапа. Я прошла два и на третьем мне посчастливилось стать дублёром. У нас был выбор. Несколько человек выбирали определённого министра, уполномоченного, губернатора или замгубернатора. Я рассмотрела все кандидатуры. Среди них был министр здравоохранения. Но я ранее уже проходила стажировку в этом ведомстве. Мне ещё импонирует предпринимательство, так как я раньше участвовала в проекте «Я в деле», ездила в Москву в рамках бизнес-проекта от Росмолодёжи, поэтому хотела попробовать это направление.
Алина Кадукова
Среди планов Алины в будущем совместить две сферы — предпринимательство и медицину, открыв, например, медцентр. Ведь, как отметила девушка, эти направления тесно связаны. Будущей локацией Алина рассматривает Белгород, так как, по её словам, он роднее.