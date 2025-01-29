Вернулся с СВО? Экс-замгубернатора Полежаева заметили в больнице Белгорода

Posted 29 января, 12:50
Published 29 января, 12:50
Modified 29 января, 12:52
Updated 29 января, 12:52
Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород.Инсайды». По неподтверждённой на данный момент информации источника, бывшего мэра Белгорода и заместителя губернатора региона увидели в областной больнице. Константин Полежаев заявлял, что подписал контракт с Министерством обороны РФ, чтобы пойти служить в зону проведения спецоперации, но действительно ли он отправился туда и участвовал ли в боевых действиях — редакции Бел.Ру неизвестно.
После увольнения с поста вице-губернатора «за систематическое невыполнение обязанностей», в июле 2023 года Константина Полежаева задержали правоохранители. Его подозревали в получении особо крупной взятки.
Дело Полежаева в марте прошлого года передали в суд. Следствие установило, что чиновник с 2020 по 2023 года получил от гендиректора ООО «СК „Инвестпромэлит„“ Александра Вивтюка два премиальных авто, общая стоимость которых превысила 18 млн рублей. За это Полежаев должен был помочь с заключением договоров по капитальному ремонту многоэтажек в столице региона, а также в продлении сроков, приёмке и оплате работ. Выполненные работы обошлись как минимум в 170 млн рублей. Были и другие эпизоды, подробно о них мы рассказывали в специальном сюжете по делу Константина Полежаева.
Бывшего чиновника осудили на пять лет лишения свободы, обязали выплатить штраф в размере 36 млн рублей и лишили права занимать государственные должности на восемь лет. В суде, произнося последнее слово, Полежаев сообщил, что намерен пойти служить на СВО и уже подписал контракт с Министерством обороны. Дело бывшего чиновника приостановили в конце октября.