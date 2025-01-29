bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 12:50

Published 29 января, 12:50

Modified 29 января, 12:52

Updated 29 января, 12:52

Константину Полежаеву дали пять лет лишения свободы за получение взятки в размере более 18 млн рублей

Вернулся с СВО? Экс-замгубернатора Полежаева заметили в больнице Белгорода

29 января 2025, 12:50
Фото: 1MI. Константину Полежаеву дали пять лет лишения свободы за получение взятки в размере более 18 млн рублей

Осужденного за взятки бывшего вице-губернатора Полежаева нашли в Белгороде

Сюжет
Коррупция
Константин Полежаев утверждал, что пойдёт на спецоперацию, чтобы избежать срока по коррупционному делу. В январе его заметили в одной из больниц Белгорода.

Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород.Инсайды». По неподтверждённой на данный момент информации источника, бывшего мэра Белгорода и заместителя губернатора региона увидели в областной больнице. Константин Полежаев заявлял, что подписал контракт с Министерством обороны РФ, чтобы пойти служить в зону проведения спецоперации, но действительно ли он отправился туда и участвовал ли в боевых действиях — редакции Бел.Ру неизвестно.

После увольнения с поста вице-губернатора «за систематическое невыполнение обязанностей», в июле 2023 года Константина Полежаева задержали правоохранители. Его подозревали в получении особо крупной взятки.

Дело Полежаева в марте прошлого года передали в суд. Следствие установило, что чиновник с 2020 по 2023 года получил от гендиректора ООО «СК „Инвестпромэлит„“ Александра Вивтюка два премиальных авто, общая стоимость которых превысила 18 млн рублей. За это Полежаев должен был помочь с заключением договоров по капитальному ремонту многоэтажек в столице региона, а также в продлении сроков, приёмке и оплате работ. Выполненные работы обошлись как минимум в 170 млн рублей. Были и другие эпизоды, подробно о них мы рассказывали в специальном сюжете по делу Константина Полежаева.

Бывшего чиновника осудили на пять лет лишения свободы, обязали выплатить штраф в размере 36 млн рублей и лишили права занимать государственные должности на восемь лет. В суде, произнося последнее слово, Полежаев сообщил, что намерен пойти служить на СВО и уже подписал контракт с Министерством обороны. Дело бывшего чиновника приостановили в конце октября.

Полежаев, Сергиенко, Андросов: кому ещё вынесли приговор в Белгороде в 2024 году?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские бизнесмены не подали ни одной заявки в СЭЗ, а Полежаев поехал на СВОБывший вице-губернатор Константин Полежаев вместо тюрьмы отправился на СВОПолучит ли экс-вице-губернатор Константин Полежаев помилование через год службы?
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Константин Полежаев#Коррупция#Взятка#Вице-губернатор#Белгород#Спецоперация#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика