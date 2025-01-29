Вернулся с СВО? Экс-замгубернатора Полежаева заметили в больнице Белгорода

Дело Полежаева в марте прошлого года передали в суд. Следствие установило, что чиновник с 2020 по 2023 года получил от гендиректора ООО «СК „Инвестпромэлит„“ Александра Вивтюка два премиальных авто, общая стоимость которых превысила 18 млн рублей. За это Полежаев должен был помочь с заключением договоров по капитальному ремонту многоэтажек в столице региона, а также в продлении сроков, приёмке и оплате работ. Выполненные работы обошлись как минимум в 170 млн рублей. Были и другие эпизоды, подробно о них мы рассказывали в специальном сюжете по делу Константина Полежаева.