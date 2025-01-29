«Вас беспокоит сотрудник банка»: как обманывают кибермошенники?

Posted 29 января, 14:53
Published 29 января, 14:53
Modified 29 января, 14:55
Updated 29 января, 14:55
Как рассказал начальник контрольно-методического отдела СУ УМВД России по Белгородской области Игорь Жуков, в 2024 году в суд направили материалы по более 1000 уголовным делам, которые связаны с ИТ-преступлениями. К уголовной ответственности привлекли более 600 человек.
Преступность в сфере IT максимально информатизирована. Она использует всевозможные способы и методы, чтобы анонимизировать лицо, которое совершает преступление.
Игорь Жуков
Рассказал Жуков и об основных способах в сфере ИТ-мошенничества:
Это самый часто встречающийся способ. Довольно большое количество людей подвержены влиянию такого рода звонков. В данном случае звонит злоумышленник, сообщает какую-то полезную для обывателей информацию, представляясь при этом сотрудником, например, банка, и предлагает перевести денежные средства на якобы безопасный счёт. Дальше человек снимает или переводит деньги, которых потом и след простыл.
Игорь Жуков
Всегда хотелось бы продать что-то подороже, если вы продаёте, или купить что-то подешевле. И тут как раз злоумышленники используют основной принцип, который гласит: «Бесплатный сыр только в мышеловке», — похищая денежные средства.
Игорь Жуков
Самый популярный способ — игра на биржах. Люди, слыша незнакомые слова, такие как «биржи», «инвестиции», в голове у себя рисуют максимальную прибыль. Злоумышленник рассказывает потерпевшим, что всё сделает сам, если вы ему доверите средства. При этом он предлагает попробовать на какой-то минимальной сумме. Человек переводит ему деньги, он, естественно, не вкладывая, не инвестируя возвращает сумму, и потерпевший начинает сумму увеличивать, пока окончательно не попадается на удочку.
Игорь Жуков
4. Двойной обман
Злоумышленники, используя озвученные способы мошенничества, вовлекали потерпевших в новую схему противоправных действий, такие как повреждение имущества государственных органов власти, различных организаций, уничтожение имущества, поджоги и т. д. Человек, теряя крупную сумму денег, поддавался на дальнейшее влияние мошенников и совершал противоправные действия, что в итоге приводило к наказанию, которое предусмотрено уголовным кодексом.
Игорь Жуков
Как отметил спикер, чтобы не попасться на удочку, следует руководствоваться несколькими правилами.
Если речь идёт о государственных органах власти, при необходимости с вами свяжутся дополнительно. Или пришлют письмо на «Госуслуги», или придут.
Игорь Жуков
Взаимодействие граждан с представителями этих структур или организаций посредством мобильной связи не может осуществляться.
Игорь Жуков
3. Если вы вступили в диалог и перевели деньги или их похитили, незамедлительно нужно связаться с представителями банка, в котором открыт счёт.
Желательно сообщить представителю банка номера счетов, телефонов, на которые денежные средства были переведены. Это необходимо для того, чтобы у банка и у правоохранительных органов было больше шансов вернуть денежные средства.
Игорь Жуков
4. После переговоров с банком, необходимо обращаться в полицию.
Бывают случаи, когда потерпевшие, полагая, что обращение в полицию не приведёт к результату, обращаются в правоохранительные органы спустя длительный срок. Конечно, мы, при получении такого сообщения, приложим максимальные меры для того, чтобы установить виновников и вернуть деньги. Но чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем максимально эффективно будет расследование.
Игорь Жуков