«Вас беспокоит сотрудник банка»: как обманывают кибермошенники?

Сюжет Мошенничество

Статистика Способы обмана в интернете Как не попасться на уловки мошенников в Сети

Каждую неделю в Белгородской области около 60 человек попадаются на удочки мошенников. Как они это делают и какие привила необходимо соблюдать, чтобы не стать очередной жертвой — читайте ниже.

Статистика Как рассказал начальник контрольно-методического отдела СУ УМВД России по Белгородской области Игорь Жуков, в 2024 году в суд направили материалы по более 1000 уголовным делам, которые связаны с ИТ-преступлениями. К уголовной ответственности привлекли более 600 человек. Преступность в сфере IT максимально информатизирована. Она использует всевозможные способы и методы, чтобы анонимизировать лицо, которое совершает преступление. Игорь Жуков Способы обмана в интернете Рассказал Жуков и об основных способах в сфере ИТ-мошенничества: Звонки от сотрудников банков, правоохранительных органов или госучреждений. Это самый часто встречающийся способ. Довольно большое количество людей подвержены влиянию такого рода звонков. В данном случае звонит злоумышленник, сообщает какую-то полезную для обывателей информацию, представляясь при этом сотрудником, например, банка, и предлагает перевести денежные средства на якобы безопасный счёт. Дальше человек снимает или переводит деньги, которых потом и след простыл. Игорь Жуков Мошенничество, связанное с приобретением и продажей различных товаров на маркетплейсах или досках объявлений. Всегда хотелось бы продать что-то подороже, если вы продаёте, или купить что-то подешевле. И тут как раз злоумышленники используют основной принцип, который гласит: «Бесплатный сыр только в мышеловке», — похищая денежные средства. Игорь Жуков Способ, связанный с дополнительным заработком в интернете. Самый популярный способ — игра на биржах. Люди, слыша незнакомые слова, такие как «биржи», «инвестиции», в голове у себя рисуют максимальную прибыль. Злоумышленник рассказывает потерпевшим, что всё сделает сам, если вы ему доверите средства. При этом он предлагает попробовать на какой-то минимальной сумме. Человек переводит ему деньги, он, естественно, не вкладывая, не инвестируя возвращает сумму, и потерпевший начинает сумму увеличивать, пока окончательно не попадается на удочку. Игорь Жуков 4. Двойной обман Злоумышленники, используя озвученные способы мошенничества, вовлекали потерпевших в новую схему противоправных действий, такие как повреждение имущества государственных органов власти, различных организаций, уничтожение имущества, поджоги и т. д. Человек, теряя крупную сумму денег, поддавался на дальнейшее влияние мошенников и совершал противоправные действия, что в итоге приводило к наказанию, которое предусмотрено уголовным кодексом. Игорь Жуков Как не попасться на уловки мошенников в Сети Как отметил спикер, чтобы не попасться на удочку, следует руководствоваться несколькими правилами. Если поступает звонок, СМС, видеозвонок от неизвестного номера и если вы не уверены в том, что сможете противодействовать потенциальным зловредным действиям в отношении вас, не берите трубку. Если речь идёт о государственных органах власти, при необходимости с вами свяжутся дополнительно. Или пришлют письмо на «Госуслуги», или придут. Игорь Жуков Если вы всё же ответили на этот звонок и слышите некие слова-идентификаторы, например, «безопасный счёт», «сотрудник полиции», «сотрудник ФСБ», «сотрудник банка», немедленно прекращайте разговор. Взаимодействие граждан с представителями этих структур или организаций посредством мобильной связи не может осуществляться. Игорь Жуков 3. Если вы вступили в диалог и перевели деньги или их похитили, незамедлительно нужно связаться с представителями банка, в котором открыт счёт. Желательно сообщить представителю банка номера счетов, телефонов, на которые денежные средства были переведены. Это необходимо для того, чтобы у банка и у правоохранительных органов было больше шансов вернуть денежные средства. Игорь Жуков 4. После переговоров с банком, необходимо обращаться в полицию. Бывают случаи, когда потерпевшие, полагая, что обращение в полицию не приведёт к результату, обращаются в правоохранительные органы спустя длительный срок. Конечно, мы, при получении такого сообщения, приложим максимальные меры для того, чтобы установить виновников и вернуть деньги. Но чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем максимально эффективно будет расследование. Игорь Жуков Кошельки ИТ-мошенников пополнились на 1,6 млрд рублей из-за доверчивых белгородцев Узнать подробнее Читайте также: Белгородец после звонка о якобы замене счётчика остался без авто и без 2,5 млн рублей В опасности школьники и их родители: какую новую схему придумали мошенники? Белгородцы перевели мошенникам более 28 миллионов рублей за неделю