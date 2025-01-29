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Posted 29 января, 11:50

Published 29 января, 11:50

Modified 29 января, 11:50

Updated 29 января, 11:50

Укрытие в Белгороде

Вандалы довели укрытия в Белгороде до плачевного состояния

29 января 2025, 11:50
Фото: bel.ru. Укрытие в Белгороде

В Белгороде приведут в порядок модульные укрытия

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Новости Белгорода
Весной в Белгороде облагородят укрытия: устранят следы вандализма и приведут в порядок защитные модули, чтобы обеспечить их готовность.

В Белгороде завершилась проверка защитных сооружений, которую сотрудники городских управ провели по поручению мэра Валентина Демидова. Специалисты выявили несколько проблем, требующих оперативного решения.

Весной планируют обновить обозначения 47 укрытий, поскольку из-за перепадов температур надписи «Укрытие» побледнели и стали плохо различимыми. Как только установится подходящая погода, специалисты займутся их восстановлением.

Также потребуется доукомплектовать 294 укрытия информационными материалами, так как вандалы испортили множество планшетов с инструкциями по действиям в ЧС и оказанию первой помощи. Уже началась их замена.

Кроме того, проверка выявила нарушения санитарного состояния в 15 укрытиях, которые необходимо очистить, а 18 защитных сооружений требуют дезинфекции. Контроль за санитарной обстановкой ведётся ежедневно, однако мэр поручил усилить эту работу.

Всего в Белгороде насчитывается 773 защитных укрытия.

Недавно в Белгороде перенесли защитные модули из северной части города на Харьковскую гору. Решение приняли на основе оперативной обстановки и обращений жителей. Укрытия также убрали с пляжей, так как в этих местах их необходимость снизилась.

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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Белгород#Укрытие#Валентин Демидов
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