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Posted 29 января, 12:26

Published 29 января, 12:26

Modified 29 января, 12:28

Updated 29 января, 12:28

Военные пенсии в России могут увеличить

В России увеличат военные пенсии? Что известно о новом законопроекте

29 января 2025, 12:26
Фото: 1MI. Военные пенсии в России могут увеличить

В России предложили увеличить размер военных пенсий

Сюжет
Пенсия
Увеличить военные пенсии предлагается, чтобы они соответствовали уровню инфляции за минувший год. Законопроект собираются внести в Госдуму РФ.

В Госдуму РФ будет внесён законопроект, который направлен на повышение выплат для военных пенсионеров. Об этом сообщил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, пишет УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

Проект разработан в соответствии с решением президента страны по индексации пенсий военных на уровень инфляции за минувший год, который составил 9,5%. Комитет по обороне намерен поддержать этот законопроект.

С 1 января 2025 года в России проиндексируют страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия на 9,5% по уровню фактической инфляции. Такое поручение дал Владимир Путин. Индексация будет реализована задним числом, и доплаты граждане получат в феврале. Президент отметил, что это необходимо для поддержки населения в условиях повышенной инфляции.

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#Анна Селищева#Общество#Индексация#Пенсия#Россия#Андрей Картаполов
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