В России увеличат военные пенсии? Что известно о новом законопроекте

Posted 29 января, 12:26
Published 29 января, 12:26
Modified 29 января, 12:28
Updated 29 января, 12:28
В Госдуму РФ будет внесён законопроект, который направлен на повышение выплат для военных пенсионеров. Об этом сообщил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, пишет УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
С 1 января 2025 года в России проиндексируют страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия на 9,5% по уровню фактической инфляции. Такое поручение дал Владимир Путин. Индексация будет реализована задним числом, и доплаты граждане получат в феврале. Президент отметил, что это необходимо для поддержки населения в условиях повышенной инфляции.