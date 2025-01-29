В России увеличат военные пенсии? Что известно о новом законопроекте

С 1 января 2025 года в России проиндексируют страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия на 9,5% по уровню фактической инфляции. Такое поручение дал Владимир Путин. Индексация будет реализована задним числом, и доплаты граждане получат в феврале. Президент отметил, что это необходимо для поддержки населения в условиях повышенной инфляции.